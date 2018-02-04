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Комментарии
04.02.2018
Илья Горин
Латынина: «Гуцериева и Рыболовлева путинские силовики гнали по полю»

Международный обозреватель возмущена, почему в «кремлевский список» попали некоторые олигархи.

Ранее Юлия Латынина высказала мнение, что долгожданный документ Минфина США оказался на поверку пшиком: «Американским чиновникам недосуг отличать кошельков, поваров, массажистов и силовиков от их жертв».

Теперь на Эхе Москвы она уточнила имена олигархов, который пострадали от режима Путина, но, тем не менее, вошли в санкционный список. В частности, это:

Друг Лукашенко – «дядя Миша из Москвы» Михаил Гуцериев;

Уроженец Беларуси, экс-глава Белорусской калийной компании Дмитрий Рыболовлев.   

«Михаил Гуцериев – человек, у которого отобрали компанию, которую он построил. Когда Гуцериева гнали по полю, у него в ДТП погиб сын, и ходили большие слухи, что либо это не случайно, либо силовики очень ожидали, что Гуцериев, который уже скрывался за границей, приедет обратно на похороны сын и, таким образом, его поймают. Гуцериев, правда, получил свою компанию обратно и примирился с властями, но, тем не менее, он потерял на этом несколько миллиардов».

«Дмитрий Рыболовлев, экс-владелец «Уралкалия», человек, к которому я наоборот полна сочувствия, к которому я очень хорошо отношусь заочно, потому что это человек, которого опять же путинские силовики гнали по полю. Он был вынужден продать компанию. Он деньги получил, но факт, что этот человек не расстался бы добровольно со своей компанией, если бы его не гнали».

Четыре года назад, комментируя калийный скандал с участием белорусских и российских властей, а также посадкой в Минске топ-менеджера Баумгертнера, Латынина писала:

– В США Рыболовлев был бы там новым Рокфеллером. А в России Рыболовлев оказался сладкой добычей. Это принципиальное различие между рыночной и разбойничьей экономиками, потому что в рыночной экономике процветающая компания приносит прибыль, а в разбойничьей – чем больше ты процветаешь, тем больше желающих тебя съесть.

 
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