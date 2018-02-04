Семья айтишников: «Зарабатываем 11 тысяч рублей, живем на 10 процентов от суммы»

Очередная история на конкурс «Мой бюджет».

«Мы — молодая семья до 30, пока без детей, но уже с беременной женой. Оба минчане, выросли в простых (скорее даже бедных) семьях. Несколько лет назад перешли в сферу, где хорошо платят. Сейчас работаем управленцами среднего звена в IT-компаниях, общий доход составляет около 11−11,5 тысячи рублей в месяц. Доля каждого из нас в этом куске — одинаковая, различие между нашими зарплатами буквально «на уровне статистической погрешности», — это история читателя TUT.BY Максима.

Учет всех расходов и доходов мы ведем уже несколько лет, с тех пор как стали жить вместе — начинали, чтобы контролировать относительное равенство вложений в повседневные расходы, а по факту такой учет оказался очень удобным инструментом контроля и планирования всего семейного бюджета и долгосрочных проектов.

На момент начала совместной жизни я работал на еле дышащем государственном предприятии с минимально положенной законодательством зарплатой (в общем, около $ 100) и отлично себя чувствовал. Будучи людьми простыми, не можем сказать, что с тех пор наша повседневная жизнь кардинально изменилась, и лишь только некоторые статьи расходов существенно возросли.

Итак, структура наших расходов делится на 3 категории:

«Общак»: еда, коммунальные платежи, автомобиль, бытовая химия, общие подарки (например, родственникам) и развлечения (например, совместные походы в кино).

Личные расходы: мобильная связь, косметика и гигиена, медицина, одежда, гаджеты, подарки, а также любого рода культурные и развлекательные активности.

Накопления: строительство, ремонт, путешествия.

На коммуналку в зимние месяцы уходит в 2 раза больше, чем на еду

Начинаем с общих расходов: уже который год подряд ежемесячный плановый размер на повседневную жизнь в нашей семье составляет 1000 рублей. В реальности сумма может варьироваться от 700 рублей в летние месяцы до 1400 в зимние (много еды на праздники, а также высокая коммуналка).

Теперь по категориям:

Еда: 360 рублей в месяц. Что интересно, еще год назад при том же количестве еды тратили на нее в 1,5 раза меньше в долларовом эквиваленте, причем цифра держалась одинаковой на протяжении трех лет. Почти все продукты заказываем в службе доставки — на это уходит процентов 80 обозначенной суммы.

Остальное тратим на повседневные продукты (батон, молоко) в магазине у дома. На еде вроде как не экономим, но по факту едим самые простые продукты. Грубо говоря, т.к. дорогие макароны на вкус не отличаем от дешевых — берем дешевые. Еще один важный момент — мы не курим и не употребляем алкоголь, поэтому такие обычно затратные статьи никак не влияют на наши расходы. На работу берем ссобойки, так рабочий день заканчивается быстрее.

Коммунальные платежи: 200 рублей в месяц. А точнее, от 40 рублей в летние месяцы до 600 рублей в зимние. Основная часть расходов — отопление. Мы живем в собственном доме прямо возле Минска, но формально дом находится в садовом товариществе. Как следствие, за газ платим по «экономически обоснованному тарифу». В холодные месяцы может выйти до 500 рублей. Все остальные коммунальные платежи — по мелочи: электричество 15−20 руб., интернет 20 руб., ТВ 5 руб.

Автомобиль: используем только с практической точки зрения, т.е. для доставки «из точки А в точку Б». До недавнего времени ездили на очень старом и добитом чуде немецкого автопрома, сейчас же купили машину по принципу «самая дешевая из новых» (и то, только потому, что до сих пор не наработал контактов хороших мастеров, зато с «кидалами» имел дело регулярно).

При расходе 8−9 литров на сотню в зимние месяцы машина «съедает» около 150 рублей семейного бюджета (не только на бензин, а вообще за всё, включая обслуживание). Летом — в несколько раз меньше, т.к. активно пользуемся общественным транспортом, а также имеем комплект велосипедов и совсем небольшие расстояния до офисов.

200−300 рублей набегает на все остальное: подарки родственникам на дни рождения, свозить родителей в кафе, купить новую сковородку, вместе сходить на концерт — в общем, на любые другие общие расходы.

Фото автора конкурсной истории

Шопинг — раз в год как вынужденная мера

Плановый бюджет наших личных расходов — такой же, как и на «общак», т.е. 1000 рублей на семью, 500 на человека. Структура данных расходов крайне нестабильна, поэтому ниже приведу наиболее крупные траты в разрезе года:

Медицина: жена отдала 2500 рублей на ведение беременности в платном медицинском центре, что позволит ей избежать потраченного времени и нервов в очередях. Я отдал 1500 рублей на лечение нескольких зубов у стоматолога. Все же остальные медицинские расходы нам оплачивает страховая (а страховой полис оплачивает работодатель), так что услугами государственных поликлиник не пользуемся.

Одежда: шопинг для нас — мера исключительно вынужденная, не доставляет никакого удовольствия, поэтому вечно или откладываем на потом, или пытаемся разобраться с этим как можно быстрее. Обычно выделяем 1 день в году и едем в Белосток или Варшаву (или заезжаем туда на обратном пути из какого-нибудь путешествия). За 2017 год на одежду суммарно ушло 1000 рублей, что на двоих при текущих ценах не так уж и много. По брендам — предпочтений не имеем, в основном носим «дешевый масс-маркет» (H&M, Reserved, Jack and Jones, Ecco и т.д.).

Образование: 1000 рублей — обучающие курсы по работе. Не пригодились, т.к. пошел в другое направление. Еще 500 рублей — жена сходила на «курсы вождения для тупиц», чтобы наконец-то сесть за руль (все-таки за городом живем) через несколько лет после получения прав. Курсы иностранных языков — оплачивает работодатель.

Помощь родителям: 1500 рублей — сделал небольшой ремонт у них в квартире.

Спорт и фитнес — оплачивает работодатель, поэтому эта статья расходов по кошельку никак не бьет.

Мобильная связь — также корпоративная, так что расход по нулям.

Все остальное — по мелочи: походы в кафе и на концерты, подарки друзьям и подругам, косметика/парикмахерские… По итогу, в плановые суммы обычно вкладываемся (если в какой-то месяц оказалось больше — значит, в другой месяц может быть меньше).

80% бюджета — в «черную дыру»

Все вышеописанные общие и личные расходы составляют менее 20% от нашего дохода, поэтому сам по себе напрашивается вопрос — куда уходят остальные 80%? Отвечаю: уходят в черную дыру под названием «стройка». Причем уже далеко не в первую. Более того, стройка стала для нас совсем не необходимостью, а чем-то вроде хобби и развлечения (ну или резкой сменой деятельности после рабочей недели в офисе).

Первые $ 20 000 ушли на приведение в порядок квартиры, которая досталась нам от тещи в плачевном состоянии. Это должно было стать нашим первым совместным жилищем, но мечты о жизни в собственном доме оказались сильнее. Так что следующие $ 10 000 ушли на переустройство летней дачи, которую строил еще дедушка, для круглогодичного проживания (подвели газ, водопровод, электричество, сделали отопление). В результате в той квартире мы так и не пожили.

Ну а дальше — пошло-поехало. Войдя во вкус загородной жизни, мы купили участок и за следующие 3 года вкинули $ 85 000 в постройку полноценного дома, в котором сейчас и живем.

На этой ноте было бы самое время закончить семейное обустройство и начать тратить деньги на что-нибудь более бесполезное (ну, например, купить машину «как у соседа»). Но случайным образом решили ввязаться в еще одно приключение — нам подвернулся участок мечты: в одном из престижных частных секторов Минска, возле леса и речки, в 10 минутах от центра… В результате все имеющиеся накопления, а также простаивающая без дела квартира были пущены в дело. По итогу, мы лишились примерно $ 80 000, получив участок земли, на котором ничего нет.

Таким образом, перспективы удержания текущей пропорции расходов (10−20% на жизнь, остальное в стройку) сохраняются еще надолго (тем более, со скорым уходом жены в декрет), по моим прогнозам — лет на 5−6 (как раз сын в школу пойдет). Ну а дальше — придумаем еще какую-нибудь авантюру, потому что прожигать все деньги на еду и одежду — скучно.

Нужен отдых: 25 стран за 4 года

Путешествия — важная и неотъемлемая часть нашей жизни: после будней на работе и выходных на стройке обязательно нужен отдых. Суммарно за границей проводим около месяца в год. Бюджет — $ 5000 в год на двоих. География — Европа, чуть более 25 стран за последние 4 года. Пляжный отдых — сразу нет: только своим ходом, только длинными маршрутами (1−2 дня на город/страну), без сидения на месте. Всегда — без изысков: недорогие хостелы, дешевые кафешки, простые сувениры; большой расход набегает только за счет множества передвижений и большой продолжительности путешествий.

Что в итоге?

Рациональная повседневная жизнь и предыдущий жизненный опыт дают нам уверенность, что мы будем хорошо себя чувствовать при любых доходах (как говорится, от сумы и от тюрьмы…), а наличие амбициозных идей в голове позволяет не зарабатывать «деньги ради денег», иметь конкретные цели, а также мотивацию двигаться вперед и дальше.

Комментарий жены

В общем, можно сказать, что мы не видим нужды тратиться на дорогие безделушки и бренды, к машине относимся только как к средству передвижения, неприхотливы в еде, но и не то чтобы в чем-то себя ограничиваем или экономим. Приоритеты в нашей семье — обустройство жилья своей мечты, насыщенные впечатлениями путешествия и общие долгосрочные планы.

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