Сколько зарабатывают вертикальщики в регионах

«Салідарнасць» изучила декларации о доходах кандидатов в местные Советы.

Фото с сайта novostibishkeka.ru

Поскольку местные выборы состоятся в начале этого года, кандидаты указывали в данных для избиркомов доходы за 2016 год. Напомним, что тогда в Беларуси отмечался спад экономики, а средняя зарплата по стране составляла около 700 рублей (курс доллара незначительно отличался от нынешнего).

Председатель сельсовета – в среднем 1 000 рублей в месяц

Глава Деревновского сельского исполкома (Слонимский район) Василий Сёмуха указал годовой доход в 12 133 рубля. В его собственности – квартира, легковой автомобиль и трактор.

Руководитель Воробьевичского сельсовета (Новогрудский район) Анатолий Нагулевич имел годовой доход в 12 039 рублей. Он владеет жилым домом, земельным участком и легковым автомобилем.

Годовой доход главы Сольского сельсовета (Сморгонский район) Михаила Мирского составил 13 312 рублей. В его собственности дом, квартира и легковой автомобиль.

Начальник отдела в исполкоме – в среднем 1 150 рублей в месяц

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома Галина Соколовская указала годовой доход в 12 249 рублей.

Начальник финансового отдела Слонимского райисполкома Ирина Виноградова имела годовой доход в 13 939 рублей. Она владеет домом, квартирой, содовым домиком, автомобилем.

Годовой доход начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анны Жумковой составил 15 333 рубля. В ее собственности квартира и гараж.

Зампредседателя райисполкома – около 1 400-1 800 рублей в месяц

Заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычков за год получил доход в 17 028 рублей. Он владеет жилым домом, садовым домиком и авто.

Годовой доход зампредседателя Слонимского райисполкома Владимира Кота составил 21 415 рублей. В его собственности дом и машина.

Председатель райсовета – в среднем 1 700 рублей в месяц

Фото novgazeta.by

Глава Новогрудского районного Совета депутатов Сергей Мишарин указал доход в 20 924 рубля. Он владеет домом и автомобилем.

Фото shliah.by

Годовой доход председателя Сморгонского райсовета Ивана Романовича составил 20 844 рубля. Он владеет машиной.

Председатель райисполкома – около 2 100 рублей в месяц

Фото gs.by

Глава вертикали в Слонимском районе Олег Таргонский получил в 2016 году 25 937 рублей дохода. В данных для избиркома он указал, что владеет жилым домом.