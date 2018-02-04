Арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей

Полиция в американском штате Флорида задержала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу.

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у знаменитости должен был пройти концерт, сообщает ВВС. «Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож», - говорится в заявлении полиции.

43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения. Сообщается, что он писал «зашифрованные и угрожающие» посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал.

«В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу», - заявили в полиции.

В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.