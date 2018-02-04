Ума Турман заговорила. Вайнштейн ответил

Актриса рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, а также о том, как получила серьезные травмы по вине Квентина Тарантино.

5 ноября 2017 года, на премьере пьесы «Парижанка», поставленной создателем «Карточного домика» Бо Уиллимоном, Уму Турман — исполнительницу главной роли в этой постановке — на красной дорожке попросили сказать, что она думает о потоке информации, касающейся сексуальных домогательств в Голливуде.

Она ответила: «Готового заявления у меня для вас нет. Я уже поняла, я не ребенок, я поняла, что когда я говорю что-то в ярости, потом сожалею об этом. Поэтому я жду, когда буду меньше злиться. И когда я буду не так зла, я скажу то, что я должна сказать».

Прошло чуть меньше трех месяцев, и актриса дала большое интервью The New York Times, в котором рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна и как пострадало ее здоровье из-за упрямства Квентина Тарантино, отмечает Татлер.

— Я не чувствовала угрозы, — рассказала актриса о том моменте, когда Вайнштейн повел ее по коридору отеля, как потом оказалось, в сауну. — Я думала, он просто со странностями, ну, как ваш эксцентричный дядюшка.

Позже продюсер снова остался с ней наедине и попытался воспользоваться ситуацией.

— Он делал со мной кучу неприятных вещей, — призналась Турман.

Ее состояние описала Илона Херман, гример Роберта де Ниро, которая оказалась рядом в тот момент.

— (Ума) была растрепана и подавлена, и у нее был такой опустошенный взгляд… Глаза безумные, она была не в себе. Я посадила ее в такси и увезла к себе домой. Ее трясло.

Турман также рассказала, что она чувствует свою вину перед следующими жертвами Харви:

— В том числе и из-за меня юная девушка одна могла зайти к нему в номер… Все эти ягнята шли на бойню, потому что были уверены — никто на такой позиции не будет делать с тобой что-то противозаконное, но они делают.

Также Ума вспомнила историю, когда она пострадала из-за упорства Квентина Тарантино. На съемках «Убить Билла» была сцена, где ее героиня ведет кабриолет на большой скорости. Состояние машины не вызывало у Турман уверенности. Она прямо сказала Квентину, что не хочет вести ее сама и просит нанять дублершу. Но тот лично настоял, чтобы Ума села за руль и уверял, что дорога неопасная и машина в полном порядке.

В результате Ума Турман на большой скорость врезалась в пальму прямо на съемках дубля и повредила шею и колени. Кроме того, на съемках Квентин иногда сам выполнял неприятные сцены — например, в прямом смысле слова плевал на Уму.

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Почти сразу после этого интервью стало известно, что Харви Вайнштейн готовит судебный иск против актрисы.

— Заявления госпожи Турман, которые она сделала журналу New York Times, тщательно изучат и расследуют, прежде чем будет принято решение о целесообразности возбуждения против нее судебного дела, — прокомментировал адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман и отметил, что продюсер был шокирован и опечален заявлениями Турман, ведь он тесно работал с ней на протяжении долгого времени и не ожидал, что сейчас она так себя поведет. — Почему она ждала 25 лет, прежде чем сделать эти заявления? Он считал ее своей коллегой и другом, и у них были отличные рабочие отношения, результатом которых стало несколько успешных проектов.

После заявления Умы Турман представители Вайнштейна в знак доказательства его невиновности опубликовали серию фотографий, которые «демонстрируют крепкую дружбу между ним и Умой Турман».

— Мы бы очень хотели, чтобы New York Times опубликовал эти снимки. Харви Вайнштейн признает, что неправильно понял актрису, когда они были в Париже, в результате чего повел себя недопустимо по отношению к ней. Он очень сожалеет об этом. Однако ее заявления о физическом контакте не соответствуют действительности. И эти фотографии являются доказательством того, что у них были прекрасные отношения, — рассказали представители продюсера, отмечает Сплетник.