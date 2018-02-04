Шендерович жестко ответил на наезд Белковского: «Я бы убил…»

Уходящая неделя оказалась особенно богатой на провокации, разжигавшие конфликты между видными московскими персонами. Сперва «Радиорубка» между историком Николаем Сванидзе и публицистом Максимом Шевченко перешла в рукопашную, а затем схватку (правда, заочную) устроили в эфире политолог Станислав Белковский и сатирик Виктор Шендерович.

Всё началось с того, что 3 февраля на «Эхе Москвы», в программе «Русская провокация», посвященной событиям столетней давности, Белковский вдруг припомнил историю 2010 года, когда Шендерович попал в секс-ловушку, организованную прокремлевскими активистами. Катя Герасимова по кличке Муму пригласили сатирика на квартиру для постельных утех, где уже всё было готово, чтобы записать происходящее на видео. Впоследствии ролик был выложен в интернет, а фрагмент даже показан на канале «Россия-24».

«Меня очень восхищает, когда люди, которые спали с проституткой, Катей Муму, — на всякий случай оговорюсь, что я этого никогда не делал, хотя она ко мне приходила, и она об этом знает и подтвердит, если ее об этом спросят, — рассуждают о категориях репутации и предъявляют моральные претензии окружающим, — заявил Белковский.

Я хочу спросить: дорогие коллеги, вы, когда спали с Катей Муму, вы думали о своей репутации или нет? Или вы считаете, что ваша репутация никак не изменилась после того, как вы спали с Катей Муму? Нет, она изменилась. Стало понятно, что вы ничтожества…

И когда человек через слово повторяет: «репутация», да еще предъявляет кому-то моральные претензии, это означает, что у него есть большие проблемы с репутаций, это значит, что он практически является подлецом. И в соответствии с учением классиков психоанализа, в частности Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга, гиперкомпенсацией из-за самоощущения подлеца является постоянная попытка обвинить в подлости другого. То есть объявить себя носителем и субъектом какой-то там репутации.

Коллеги, подумайте, пожалуйста, задумайтесь. У вас-то репутация есть? Вы кого обвиняете в нечистоплотности? Людей, которые не сделали даже десяти процентов плохого, того, что сделали вы. Заткнитесь, пожалуйста.

Человек, к которому я сейчас обращаюсь, прекрасно понимает, к кому я обращаюсь. Я не хочу называть это имя в эфире по вполне понятным причинам, потому что я жалею этого человека. Мне не хочется травмировать его и его детей. Он никого не жалеет. Он оскорбляет всех окружающих так, как будто Господь Бог дал ему право это сделать. Нет, Господь Бог дал ему право спать с Катей Муму, чтобы это было выложено в интернете. Вот так Господь Бог показал его репутацию…»

Причина, по которой Станислав Белковский обрушился на Виктора Шендеровича вполне очевидна: политолог сейчас работает на Ксению Собчак, которую сатирик беспощадно критикует и высмеивает. Правда, при этом едва ли стоило всуе поминать имя Божие.

Шендерович за словом в карман, разумеется, не полез, и в тот же день ответил в фэйсбуке:

«Г-ну Белковскому кажется, что аморален секс с женщинами легкого поведения — мне же кажется, что это как раз пустяки, а аморально, например, чтобы далеко не ходить, писать доносы, присасываться без разбора к любому финансированию и быть обслугой у негодяев (политолог одно время сотрудничал с Кремлем – прим. «Салідарнасці»).

Г-ну Белковскому кажется, что человек, имевший доказанный секс с женщиной легкого поведения, должен заткнуться и исчезнуть с позором из общественного поля. Мне же кажется, что заткнуться и исчезнуть с позором должен доносчик и провокатор.

А человек, имевший секс с женщиной легкого поведения, имеет право как продолжать такого рода упражнения, так и прекратить их без какого бы то ни было отчета перед общественностью, потому что это его (вы удивитесь) личная жизнь.

Апропо хочу заметить что поганую, преступным путем добытую и хамски сфальсифицированную, пленочку, о которой идет речь, выкладывал в интернет отнюдь не Господь, как привиделось г-ну Белковскому. Это сделали обитающие гораздо ниже Него активисты прокремлевского движения «Наши» (ныне, частично, члены Общественной палаты при Президенте РФ).

И решение о показе этой фальсифицированной гадости по федеральному телевидению принимал тоже не Господь, а руководство телекомпании ВГТРК, — кушающее, замечу, из той же кормушки, из которой питался г-н Белковский в ту пору, когда сажал Ходорковского, а не сотрудничал с ним.

Вся эта обращенная против меня уголовщина была совершенно земного происхождения, и к Господу у меня претензий нет, кроме, разве, того, что он позволяет всевозможным моральным уродам прилюдно и безнаказанно вещать от Cвоего имени. Я бы, имея Его возможности, убил бы, конечно, на хер.

Впрочем, оставим каждому его компетенцию.

Так вот, о морали и праве о ней рассуждать.

Оно есть у любого.

А в зыбкие времена, когда дефиниции этой категории разнятся столь сильно, как, например, у г-на Белковского и вашего покорного слуги, — обсуждение этой темы абсолютно необходимо! Без памяти об этой материи мы становимся бандерлогами…

Надо ли быть образцом морали, чтобы высказываться по этическим вопросам? Да нет же. Все это – вопрос лишь вкуса и понимания. Мораль, слава богу, не метр, и ни в каком Париже не хранится эталон, которому надо соответствовать. Давайте разговаривать, – желательно только трезвыми и не под дурью (это несколько облегчает диалог).

Я готов сверять ощущения — и обязуюсь делиться своими формулировками с теми, кому это интересно.

Остальным, боюсь, придется потерпеть».

Как снимали компромат на Шендеровича, Яшина и Лимонова