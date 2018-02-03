На воскресенье и понедельник объявили оранжевый уровень опасности

Прогноз погоды на ближайшие дни.

На 4 и 5 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет.

В воскресенье, 4 февраля, на большей части территории Беларуси ожидается усиление северного ветра порывами до 15−20 м/с и метель. По юго-востоку страны прогнозируются продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег.

В Минске утром и днем ожидается усиление северного ветра порывами до 15−20 метров в секунду, метель.

Ночью 5 февраля, в понедельник, по восточной половине страны, а также в Минске сохранится сильный ветер порывами до 15−20 м/с.