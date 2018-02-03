В Сирии сбили российский штурмовик Су-25

В Сирии боевики сбили российский штурмовик Су-25, сообщает AFP со ссылкой на сайты, которые ведут мониторинг деятельности вооруженных групп в стране. Источник РБК в Минобороны подтвердил, что сбитый штурмовик — российский.

По данным «полевых источников» телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». Группировка Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср» опубликовала в Youtube видео, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, он был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб.

Би-би-си со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека также сообщает, что в Сирии сбит российский штурмовик.

Reuters со ссылкой на заявление боевиков позднее сообщил, что пилот «в тяжелом состоянии» был взят в плен.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Су-25 советский и российский штурмовик, эксплуатирующийся с 1981 года. Самолет предназначен для поддержки сухопутных войск и уничтожения наземных объектов.