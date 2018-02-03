Топ-11 тайн, которые могли выведывать шпионы в Беларуси

Целых 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб раскрыл в 2017 году Комитет государственной безопасности. Что же делали эти люди в Беларуси и какие государственные тайны пытались выведать?

Новость о «шпионах» вызвала явный интерес. Как-никак 11 иностранных агентов, желающих узнать секретную информацию о Беларуси — цифра немалая. Выходит, что чуть ли не каждый месяц в нашей стране обнаруживается «шпион».

Глава КГБ даже предупредил, чтобы белорусы не расслаблялись внутри сжимающегося кольца врагов. Он прямо поведал, что «обстановка в мире сегодня непростая», а потому наша страна «представляет интерес для иностранных государств, в том числе в плане разведки».

Впрочем, не стоит паниковать. Если посмотреть на цифры, то оказывается, что желающих выведать белорусские тайны с каждым годом становится все меньше. Например, в 2011 году КГБ выявил и пресек деятельность 23 (!) кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. То есть, интерес к нашей стране за эти годы ослаб вдвое.

Но даже эти цифры заставляют белорусов недоумевать: а что же вообще надо было иностранным разведкам в нашей стране? «Ага, делать в ЦРУ нечего, как следить за кое-как аграрной страной, застрявшей в 17 веке с вождем 20 лет у власти. Помнится в 1937 тоже шпиёнов было хоть косой коси...», — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

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Пользователи сети предложили свои варианты секретов, которые могли выведывать иностранные шпионы в нашей стране. «Салідарнасць» составила Топ-11 гостайн — по одной на каждого спецагента.

1.«Явно глаз положили на передовой дизайн наших тракторов и МАЗов. Хотели передать эти чертежи на CLAAS и JHON DEER, чтобы развалить эти предприятия».

2.«Везли 100500 килограммов дохлых крыс и тонну беременных самок колорадского жука, но вовремя их фрау А. засекла».

3.«Секретный рецепт сплава, из которого в 1979 году отливали пельменницы на Тракторном в ширпотреб».

4.«Прозрачные урны на выборах хотели подбросить?»

5.«Вот Джили эти у нас начали производить — тоже лакомая цель для шпиёнов. Плюс еще всякие косилки-доилки, новые сорта картошки -- только успевай отбиваться от всяких резидентов ЦРУ-Моссада».

6.«Хотели украсть наши супер-пупер-нано-биткоины?»

7.«Хотели разведать расположение всех стратегических буртов бульбы».

8.«Узнать технологию производства молока, которое не портиться три года».

9.«100% хотели украсть наш белорусский пуп земли».

10.«Не нравится врагам наше процветание, стабильность и безопасность. Вот и лезут сюда, чтобы дестабилизировать обстановку. И только благодаря героическим усилиям президента и спецслужб, нам удается оставаться островком и донором безопасности не только в Евразии, но и во всем мире».

11.«Подстрекали тунеядцев выходить на улицу».