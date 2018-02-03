Экономист рассказал, в чем хранить сбережения

Вкладываться в российский рубль эксперт не советует.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в интервью TUT.BY рассказал, что хранить деньги в белорусских рублях по-прежнему выгоднее всего, однако посоветовал диверсифицировать сбережения. Примерно половину можно держать в белорусских рублях. И оптимальный вариант, по его мнению, — депозит.

— Хранить наличность под подушкой нет смысла, учитывая ставки в рублях, которые выросли уже до 13%. Валютную часть можно разделить между долларом и евро, — говорит Вадим Иосуб.

А вот вкладываться в российский рубль эксперт не рекомендует. С одной стороны, есть хороший потенциал за счет дорожающей нефти. Но стоит учесть непредсказуемые политические и санкционные риски.