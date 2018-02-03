Иртеньев: «К власти пришли абсолютные идиоты»

В четверг уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила в Москве на конференции в Российской государственной детской библиотеке.

Название мероприятия – «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек» – не предвещало ничего интересного, но Кузнецовой удалось расшевелить собравшихся, а вслед за ними и сетевых комментаторов: она представила подборку детских книжек, которые, по ее словам, «даже взрослым показывать страшно». В их число попали стихи поэта Игоря Иртеньева, гимнописца Сергея Михалкова и писательницы, чьи сказки много раз получали российские государственные премии.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и Владимир Путин

Всего в "списке Кузнецовой" 16 произведений современной детской литературы, сообщает РИА Новости. Целиком этот список она не обнародовала, но привела некоторые примеры:

"К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех – "Куда скачет петушиная лошадь"… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже".

"Сказ про глаз" – это стихотворение Игоря Иртеньева, которое было написано им в 1991 году. В разговоре с Радио Свобода поэт объяснил, что изначально оно писалось не как детское, хотя в последующие годы "Сказ про глаз" не раз включался в различные сборники детских стихов, например, "Пират дядя Петя":

"Это стихотворение было написано, если мне не изменяет память, 20 с лишним лет назад, даже больше, наверное, и как-то оно не вызывало таких острых реакций. Совершенно невинное стихотворение. Давайте я вам его прочту полностью:

Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.

Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.

И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне.

Это такое совершенно абсурдистское стихотворение, в духе Хармса или Олейникова. Просто мне пришло в голову, я его и написал. Включал его потом во множество своих сборников, оно было не специально написано как детское, но в детскую книжку мою оно тоже вошло. Что я могу сказать? Идиотизм – это сегодня основной тренд в действиях практически всех органов власти и возглавляющих их чиновников. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Спорить с этим? В последнее время я взял для себя за правило с идиотами не спорить, поскольку это совершенно непродуктивно. Кроме здорового смеха, мне кажется, это вызвать ничего не может".

– Вы не боитесь, что теперь ваши книги могут, например, начать убирать из библиотек?

– Может быть абсолютно все, потому что мы живем в мире абсурда. Вполне может и это быть. Тогда можно еще ополчиться на [Григория] Остера, допустим, за его "Вредные советы", или на Эдуарда Успенского. Понимаете, просто сейчас к власти пришли абсолютные идиоты, химически чистые. Такой у нас вектор.

В числе других детских произведений, вызвавших негодование Анны Кузнецовой, оказалось стихотворение Сергея Михалкова "Грипп", вернее, вот этот его фрагмент:

Кот Антошка прыг с окошка

На кровать одним прыжком.

– Хочешь, я тебе, Антошка,

Нос засыплю порошком?

Сложно сказать, какие ассоциации вызвало у уполномоченного по правам ребенка это четверостишие. Если наркотические – то зря, достаточно прочитать, как продолжается это произведение бессменного автора текстов советских и российских гимнов:

Кот Антошка выгнул спину

И мурлычет мне в ответ:

"Прибегать к пенициллину?

Мне? Коту? С таких-то лет?!

Еще более странным выглядит попадание в список "страшных книг" сказки Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Снова можно лишь догадываться, какие аллюзии пришли в голову Кузнецовой, но сказка эта была написана Светланой Лавровой по мотивам легенд и преданий народа Коми и не раз получала государственные премии в России, например, премию Роспечати "Книга года". Помимо этого в "список Кузнецовой" вошли сказка Савелия Низовского "Как царь ушел в девочки" (тут, вероятно, крамола в использовании слова "царь" и в намеке на смену им пола, хотя сказка не об этом, а о важности уметь быть щедрым) и рассказ "Крышечка на горлышке", в котором "газировка ведет себя хуже пива".

Анна Кузнецова, мать шестерых детей, жена священника и член "Единой России", уже не раз оказывалась в центре сетевых скандалов. Самым известным, пожалуй, была ее попытка оправдаться за приверженность к телегонии – опровергнутой учеными концепции, согласно которой на наследственных признаках зачатого ребенка сказываются гены предыдущих половых партнеров женщины. Пользователи социальных сетей также нашли высказывания Кузнецовой против детских прививок и обнаружили, что она состоит в группе "ВИЧ/СПИД – величайшая мистификация ХХ века" в социальной сети "ВКонтакте".

Анна Кузнецова попала и в опубликованный в понедельник, 29 января, "Кремлевский доклад" Министерства финансов США. Прокомментировала она это так: "Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует, что мы на правильном пути к нашей основной цели – счастью и благополучию российских детей".