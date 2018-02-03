Российский флэшмоб. Стоящими на коленях детьми выложили юбилейную дату сталинградской битвы

В Волгоградской области в честь широко отмечавшегося вчера 75-летия военного сражения, детсадовцев поставили в снег на колени. Это у них там такой модный флэшмоб, организованный отделом образования, — выкладывание телами детей юбилейной даты сталинградской битвы.

Местная администрация потом поблагодарила всех участников «за оригинальную акцию, которая всколыхнула в душе каждого что-то настоящее, чистое».

Кстати, воспитатели, возможно, и правы в своём патриотическом порыве, предполагая, что навык стояния на коленях может потом пригодиться и во взрослой жизни.