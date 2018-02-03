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Лица
03.02.2018
SNCMedia
Кого из «звезд» чаще всего троллят антифан-сообщества

Немало звездной крови попортили антифан-сообщества, которые набирают огромную популярность в сети.

По кому же чаще всего проходятся катком критики «антики», как их называют в Instagram?

ОЛЬГА БУЗОВА

Ольга Бузова

Первое место занимает Ольга Бузова. Наверное, потому что она чаще других размещает Stories, с которых можно снимать скриншоты и сравнивать их с фотографиями. Как вы понимаете, не в пользу видео. Самая распространенная причина придирок к Ольге – грудь. Говорят, «Ольгина грудь странный предмет. То она есть, то ее нет». Проще говоря – есть даже хэштег «сисечные махинации». Еще Бузову критикуют за любовь к выпивке. Бузова никогда не реагирует на критику, за что ее уважают.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Анастасия Волочкова

Анастасия – очень популярный гость антифан-сообществ. Ее троллят за то, что она обвиняет всех в зависти. За неуместные шпагаты, хвастовство разными мужчинами и выпивку. Главная же причина смеха – Анастасия уверяет, что ест только листья салата, но выглядит так, как будто это не правда. Анастасия почти всегда реагирует на критику и прилюдно отвечает критикам. Конечно, обвиняя их в зависти.

АЛЕНА ВОДОНАЕВА

Алена Водонаева

Очень, очень частый герой антиков. Алену часто ловят на фотошопе, разных мужчинах (до замужества, сейчас все ок), смешных моментах во время прямых эфиров (например, может вломиться ее сын Богдан и показать неприличный жест). Алена редко, но метко реагирует на критику. Снимает видео, чтобы подтвердить, что не увлекается фотошопом и рассказывает, что счастлива.

ОКСАНА САМОЙЛОВА

Оксана Самойлова

Оксану Самойлову не любят за фотошоп и слишком мармеладную картинку. В принципе, она говорит правильные вещи, но почему-то раздражает подписчиков. Также народ бурно обсуждает не самые удачные махинации с лицом. Оксана частенько реагирует на критику.

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Ксения Бородина

Ксения когда-то была лидером по упоминаниям в антиках, но потом вступила с ними в очень серьезную войну и почти победила. Это было во времена, когда она сначала громко бросила мужа, а потом тихонько простила, правда, успев опозориться на весь интернет. Ксении любят припоминать эти эпизоды, не потому, что люди злые, а потому что пара любит строить из себя самую идеальную семью на свете. Еще Бородина попадалась на покупках на Дубровке, которые выдавала за шопинг в ЦУМе. Фотошоп тоже не обходит стороной Ксению. На критику она реагирует бурно и с угрозами.

 
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