Конфликт минчанок и ОМОНа начальник столичной милиции взял под личный контроль

Он пообещал дать действиям сотрудников ОМОН «принципиальную оценку».
Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, по факту заявления о неправомерных действиях сотрудников милиции в новогоднюю ночь проводится проверка.
«Данная ситуация находится на личном контроле у начальника ГУВД Мингорисполкома, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки действиям сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома будет дана принципиальная оценка», — говорится в сообщении.
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История актрисы театра, которая после конфликта с ОМОНом в новогоднюю ночь попала в больницу с черепно-мозговой травмой, а две ее подруги оказались в отделении милиции, получила широкий резонанс. Следственный комитет уже высказался на эту тему, чем вызвал еще большие вопросы общественности.
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Огромную поддержку пострадавшим высказали также коллеги.
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