«Когда Лукашенко на встречу выпускников не приехал, прислал свой портрет»

Щедрый подарок внимательного человека.

Одноклассница Александра Лукашенко рассказала TUT.BY историю одной встречи выпускников.

Это было в 1996 году, когда класс Александрийской средней школы, в котором учился будущий президент, отмечал 25-летие после выпуска. Но тот момент Лукашенко уже два года руководил страной.

— Саша тогда не смог приехать на встречу с нами. Но прислал нам вот этот портрет. Там еще была надпись для одноклассников: «Всех помню и люблю». Портрет сейчас хранят в школе, — рассказала Людмила Иванова (в девичестве Крикунова), одноклассница президента.

Выпускники Александрийской школы и их учителя встретились через 25 лет — в 1996 году. Фото: Игорь Матвеев

Александр Лукашенко окончил 10 «А» класс Александрийской средней школы в 1971 году.

— У нас был очень дружный творческий класс, — рассказывает Людмила Иванова. Постоянно проводили то КВНы, то концерты… А после школы все стали хорошими людьми. Ни грабителей, ни убийц среди наших ребят нет, все — труженики. Мы с ребятами стараемся встречаться, созваниваться. Последний раз виделись три года назад в Александрии, хорошо тогда посидели на берегу Днепра.

Александр Лукашенко (справа) с одноклассником Сергеем Сенькевичем. Снимок сделан летом 1971 года возле школы, в которой учился будущий президент. Сергей Сенькевич сейчас живет в Слуцке. Майор в отставке, всю жизнь посвятил военной службе. Фото из архива Людмилы Ивановой.

Впрочем, по словам классной Татьяны Николаевны Карпеченко, выпускник Александр Лукашенко на встречу выпускников вообще ни разу не приезжал. Учительница рассказывает, что когда собирался, но не получилось — передал одноклассникам угощение к столу.

И все же Лукашенко после выпуска в школе видели. Еще во время практики на истфаке Могилевского педагогического института он преподавал здесь.

Крайний справа, в нижнем ряду учителей — Александр Лукашенко, который во время учебы на истфаке преподавал в своей родной школе. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Да и будучи президентом, глава Беларуси приезжал в Александрию и навещал учителей, о чем свидетельствуют фотографии на стене класса.

Александр Лукашенко со своими учителями. Снимки висят в Александрийском школьном музее. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY