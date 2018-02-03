«Жить не по средствам». Белорусы взяли в банках рекордную сумму кредитов на покупки

За прошлый год банки одолжили белорусам 1,3 миллиарда рублей в виде потребительских кредитов. Нацбанк опубликовал данные статистики.

На 1 января 2018 года объем задолженности физических лиц по потребительским кредитам составил 2 997,3 миллиарда рублей. Cумма долгов на покупки побила рекорд. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне 1 679,8 миллиарда, сообщает TUT.BY.

Всего белорусы должны банкам чуть больше 9 миллиардов рублей. Каждый третий рубль — это деньги, которые ушли на покупки в магазинах или оплату каких-то услуг.

При этом, только в декабре белорусы оформили потребительских кредитов на 152,5 миллиона рублей.

Традиционно больше всего долгов у минчан. Почти каждый второй рубль потребительских кредитов оформлены в столице (1,3 миллиарда).

Судя по всему, белорусы, несмотря на экономическую ситуацию, продолжают придерживаться принципа «красиво жить не запретишь». Эксперты также высказывают опасения в связи с бумом на потребительские кредиты: белорусы тратят деньги покупки, стимулируя тем самым рост импорта и давление на курс национальной валюты.