На фреске в московском метро провели деукраинизацию. Фотофакт

После реставрации станции «Киевская» на украинке вместо венка оказался платок.

Пользователи соцсетей заметили, что фреска с украинской девушкой изменилась.

На фото фреска до реставрации (слева) и после (справа). Фото со страницы пользователя adagamov в «Твиттере»

Представители московского метро заявили, что данный подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы и пояснили, что на фото 1954 года голову девушки на панно «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике.

Однако пользователи выразили сомнение по поводу подлинности фотографий, удивившись, что из-под платка на старых фотографиях почему-то выглядывают ленты от венка.

«В Украине на праздники платки никогда не надевали! Только на церковные праздники и поминки. У вас на фреске 1954 года украинцы празднуют смерть Сталина?» — интересуются граждане в твиттере московского метро.