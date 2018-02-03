Цитата. «Вот пусть со своими невероятными способностями в расследовании и займется громкими исчезновениями»

Правозащитница Раиса Михайловская напомнила, как мама исчезнувшего журналиста Ульяна Захаренко обратилась к Лукашенко за помощью в расследовании дела и что из этого вышло.

На своей странице в Фейсбуке она оставила эмоциональный пост:

«А.Лукашенко! Где Ю.Захаренко, В.Гончар. А.Красовский, Д.Завадский?

В связи с заявлением А.Лукашенко о своих невероятных способностях при расследовании сложных дел по убийствам, в связи с «доступностью» президента для граждан и возможностью донести до него свое несогласие со способами ведения следствия и несправедливыми решениями суда, в связи с неоднократными отказами из Администрации президента, Следственного комитета и Генпрокуратуры в наказании виновных в затягивании предварительного следствия по делу исчезнувших политиков (за 18,5 лет более 200 отписок-документов родственникам)— пусть ОН и займется расследованием громких исчезновений и снимет с себя, прежде всего, это подозрение. А заодно со своих подчиненных.

За все эти годы НИ РАЗУ ни президент, ни генеральные прокуроры (за эти годы сменились 4), ни председатели Следственного комитета (тоже 4), ни один из следователей (Бойкова, Чумаченко, Варавко) по делу НИ РАЗУ не удосужились встретиться с родственниками и поинтересоваться их проблемами, рассказать о производимых следственных действиях.

Когда Ульяна Захаренко обратилась ровно год назад НЕПОСРЕДСТВЕННО к президенту, ей он «почему-то» тоже не ответил, хотя бы по-человечески, не говоря уже о каких-то действиях по продвижению дела.

Как-то гаденько все это выглядит...»