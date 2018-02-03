.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Жить не по средствам». Белорусы взяли в банках рекордную сумму кредитов на покупки
Мартинович: «Когда я перечитываю прекрасные нормы декрета «О цифровой экономике», я вспоминаю феномен НЭПа»
На фреске в московском метро провели деукраинизацию. Фотофакт
Цитата. «Вот пусть со своими невероятными способностями в расследовании и займется громкими исчезновениями»
Цифра дня. Вакульчик рассказал, сколько агентов иностранных спецслужб обнаружили в прошлом году
Белорусский высококачественный лес «уходил» в Прибалтику под видом «почти дров»
Класковский: «Властям привычнее топорные методы: бить по голове то националистов, то соловьев «русского мира»
«А потом удалось с президентом лично встретиться». Отец убитой рассказал о деле, которое за сутки изучил Лукашенко
В Минске нашли стокилограммовую бомбу. Фотофакт
Бело-красно-белый флаг на улице в Барановичах. Фотофакт
Сборная Северной Кореи прибыла на Олимпиаду. Фотофакт
Автор «Регнума» Сергей Шиптенко: «Обязательно продолжу писать»
Эксперт: Проблема белорусских онкопациентов в том, что они надеются на волшебную таблетку
Вакульчик рассказал подробности о коррупционных схемах, где был замешан Фонд соцзащиты
Памёр самы стары беларус свету, асветнік і навуковец Барыс Кіт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Бардак» против «Мы самая стабильная страна»: что из этого сказано о Беларуси?
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
Эксклюзив. Театр аплодировал актрисе, не побоявшейся рассказать, как ее избивал ОМОН
Белоруска в Норвегии: «Зарплата преподавателя здесь около 4000 евро в месяц»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Помог раскрыть убийство и призвал КГБ не стесняться. 6 свежих цитат Лукашенко
«Прогнило все нафиг, коррупция во всех сферах экономики»
Беларусы ня хочуць быць нацыяй
Дмитриев: «С какой лёгкостью следственный комитет готов встать на защиту беспредельщиков в форме»
Шендерович: «Сукины дети всегда в тренде»
Почему авторы декрета о «тунеядцах» ничего не поняли
Как в Беларусь не пустили IKEA и что из этого вышло
Филолог: «Это для сталинодрочеров – самое страшное»
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
«Никаких свободных дипломов»: власти снова берутся за образование
В санкционный «кремлевский список» попал и друг Лукашенко
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Как выглядят с высоты дома чиновников и бизнесменов в Веснинке
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
03.02.2018
Салiдарнасць
Цитата. «Вот пусть со своими невероятными способностями в расследовании и займется громкими исчезновениями»

Правозащитница Раиса Михайловская напомнила, как мама исчезнувшего журналиста Ульяна Захаренко обратилась к Лукашенко за помощью в расследовании дела и что из этого вышло.

На своей странице в Фейсбуке она оставила эмоциональный пост:

«А.Лукашенко! Где Ю.Захаренко, В.Гончар. А.Красовский, Д.Завадский?

В связи с заявлением А.Лукашенко о своих невероятных способностях при расследовании сложных дел по убийствам, в связи с «доступностью» президента для граждан и возможностью донести до него свое несогласие со способами ведения следствия и несправедливыми решениями суда, в связи с неоднократными отказами из Администрации президента, Следственного комитета и Генпрокуратуры в наказании виновных в затягивании предварительного следствия по делу исчезнувших политиков (за 18,5 лет более 200 отписок-документов родственникам)— пусть ОН и займется расследованием громких исчезновений и снимет с себя, прежде всего, это подозрение. А заодно со своих подчиненных.

За все эти годы НИ РАЗУ ни президент, ни генеральные прокуроры (за эти годы сменились 4), ни председатели Следственного комитета (тоже 4), ни один из следователей (Бойкова, Чумаченко, Варавко) по делу НИ РАЗУ не удосужились встретиться с родственниками и поинтересоваться их проблемами, рассказать о производимых следственных действиях.

Когда Ульяна Захаренко обратилась ровно год назад НЕПОСРЕДСТВЕННО к президенту, ей он «почему-то» тоже не ответил, хотя бы по-человечески, не говоря уже о каких-то действиях по продвижению дела.

Как-то гаденько все это выглядит...»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:34)
Главное
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Экономист с дипломом: «Пришла устраиваться уборщицей. Не взяли»
«Эх, Некляев, Некляев! И памятник Быкову мешает ставить, и СССР развалил…»
Виталий Щербо судится с гимнасткой, обвинившей его в изнасиловании
Фотожабы: «Пограничник, хоккеист, агроном, криминалист»
Цитата дня. Медведев пошутил о белорусском правительстве
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY