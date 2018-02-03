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Общество
03.02.2018
Цифра дня. Вакульчик рассказал, сколько агентов иностранных спецслужб обнаружили в прошлом году

Об этом председатель КГБ сообщил в интервью журналистам по итогам встречи с президентом.

Он поведал, что обстановка в мире сегодня непростая. В этой связи Беларусь представляет интерес для иностранных государств, в том числе в плане разведки.

— Поэтому работы хватает. В 2017 году мы выявили и пресекли деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб. В отношении четверых из них были возбуждены уголовные дела. В прошлом году состоялись также суды над белорусскими гражданами, шпионившими в пользу других государств. Все приговорены к серьезным срокам, самый маленький — 8 лет. Бывший высокопоставленный военнослужащий получил 14 лет. Еще один фигурант подобного дела приговорен к 11 годам, — цитирует словам Валерия Вакульчика БЕЛТА.

Глава КГБ подчеркнул, что за время своей деятельности белорусская контрразведка накопила серьезный опыт.

— Можно говорить о существенном профессиональном росте наших контрразведчиков. Дела, связанные со шпионажем, — это очень тонкая работа, которая требует большой выдержки. Результата порой приходится ждать годами. Одно из шпионских преступлений, например, начали документировать еще в 2008 году, а задержали шпиона, иностранного разведчика лишь спустя восемь лет, — отметил председатель КГБ.

 
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