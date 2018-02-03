Класковский: «Властям привычнее топорные методы: бить по голове то националистов, то соловьев «русского мира»

Политический обозреватель Александр Класковский высказался по поводу приговора авторам «Регнума» и того, насколько это поможет борьбе с «русским миром».

«Ну ладно, вот припугнули писак проимперского толка. Однако все сайты, которые внедряют идеологию «русского мира», не заблокируешь. Да и блокировку нетрудно обойти, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by.

Куда важнее укреплять в белорусском обществе иммунитет к имперской пропаганде.

А вообще для укрепления национального духа нужно делать много вещей, которые нынешним властям против шерсти. Менять концепции школьных учебников, воспитательной работы в армии (которая во многом остается советской по духу), развивать национальную культуру (и не только в фольклорно-декоративном стиле). Дать простор независимым СМИ, чтобы они генерировали больше качественного оригинального контента в противовес мути российских телеканалов и великодержавных сайтов.

Но властям привычнее топорные методы. Поочередно дают по голове то националистам, то соловьям «русского мира». Хотя сильнее всего держат Беларусь на привязи «русского мира» совковая экономика и недемократичность политического режима».