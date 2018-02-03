Российский экономист Андрей Мовчан написал ироничный текст, в котором предложил 15 правил комментирования в фэйсбуке. Ряд высказанных им соображений вполне проецируются и на белорусских пользователей.

«Не о том паникуем мы с вами сегодня. Да, рецессия; да, произвол; да, коррупция, узурпация и попранная конституция.

Я тоже, как и все мы, в унынии – не важно, хочешь ты в России сегодня демократии и процветания или монархии и благолепия, мира и гармонии или войны до победного конца, справедливости для всех или власти для себя – ничего этого нет и постепенно становится все меньше. Россия попала в ловушку безвременья: ни плохо, ни хорошо, нет ни катастрофы, ни взлета, а только депрессия и сплошное враньё.

Все как будто парализованы, стиснуты ожиданием – хотя ничего уже не ждут; даже те, кто уехал – а таких с каждым днем все больше, тоже ждут чего-то: плохо встраиваются, все время оглядываются назад, тоскуют.

Но представим себе на минуту, что чудо господне избавило нас от серости зимнего неба, а заодно от нынешней, вязкой как клейстер и эффективной как чемодан без ручки власти.

Никому не желая зла, предположим на секунду, что блестящий наш полковник запаса просто устал, и решил посвятить остаток своих дней мемуарам; что боевые товарищи по дачному кооперативу не смогли убедить его остаться; что коллеги по панамским оффшорам собрались от греха и, продав в течение ночи все свои активы в России по тройной цене ПФР, Газпрому и Ростеху, растворились на просторах Великобритании и Монако. Что проснулась страна утром – и вот: нет резервов, но есть свобода. И утренний небосклон блещет голубизной, и заря сверкает в каплях росы, и тепло, и свежий ветер обдувает лица наших сограждан, и улыбки счастья у них на губах.

Что же делать нашей стране в ту долгожданную минуту?

В сущности – решать, как жить дальше. А дело это трудное – как говорил Кальверо Крису: «Видишь ли, они не любят принимать решения. Я освобождаю их от этого труда – я просто граблю их, и всё. А ты хочешь от них слишком многого».

Нас 146 миллионов и все мы разные, верим в разное, травмы у нас разные и хотим тоже разного. В сущности, каждому из нас придется договариваться с другими. Со всеми, кого мы не готовы будем уничтожить.

И вот об этом точно надо паниковать, об этом сокрушаться. Потому как договариваться мы не будем – не умеем мы это делать. Мы будем друг друга уничтожать.

Может быть, что и живем то мы в этой липкой, парализующей депрессии исходя из простого закона мироздания: «Бодливой корове бог рога не дает». Может быть, потому мы и пассивны до одури, и не защищаем ни себя, ни близких, что в глубине души знаем – если воспрять ото сна, то не будет ничего кроме того самого – бессмысленного и беспощадного, против всех и в извращенной форме, до тех пор, пока не погибнет всё?

Для того, чтобы договариваться, ведь недостаточно уважать друг друга (хотя мы даже и не уважаем: «кто со мной не согласен, тот либо негодяй, либо идиот» – наш основной принцип). Надо еще и неукоснительно следовать правилам ведения переговоров. Надо создавать доверие и эмпатию. Надо убеждать. Надо соглашаться и быть готовым передумать под давлением аргументов. Надо, как минимум, не плевать в оппонента и не устраивать нужник у него под дверью (как максимум, научиться пользоваться салфеткой и унитазом с подогревом, но это вообще несбыточные мечты).

И, учитывая, что полковник не молод, я бы, хотя бы из страха, начал бы учиться. Начинать можно с малого, например – с Правил Комментирования в Фейсбуке. Если освоить 15 правил, которые я придумал и привожу ниже, уверен, дальнейшее обучение пойдет без труда.

Ну, а кого будущее России не интересует, тоже почитайте: тот, кто не выполняет эти правила, уж поверьте, выглядит полным придурком. Вы же не хотите выглядеть полными придурками?

1.Переход на личности

Еще пророк Мухаммед предупреждал, что выгонит с суда того, кто вместо слов «он сделал то-то» будет говорить «он косой» или «он дурак» – это записано в хадисах. Хотите поспорить с текстом – спорьте с текстом. Оскорбляете (восхваляете) автора – значит, нечего сказать по существу. Если вы готовы обидеть вместо дискуссии – то, значит, продались врагам России, за кремлевскую пайку ботом служите, жалкий неудачник, нос у вас с бородавкой и наверняка жена вами недовольна.

2.Охота на ведьм

Это частный случай первого пункта, но достойный отдельного описания. Часто, читая вещи неприятные или кажущиеся неверными, те, кто в силу внутренней культуры не готов просто назвать оппонента дебилом, соглашаются на компромисс с совестью.

«Почему он так пишет, если он не дурак? – спрашивают они себя. – Наверное, ему это очень выгодно, а совести у него нет, вот он и несет эту околесицу».

Но об этом следует сразу всем сообщить, чтобы они не попались! Конечно – он пишет, что биткоин упадет в цене – значит, ему платят банки! Он пишет, что санкции не действуют – так он просто в Кремле на зарплате! Он говорит, что российская экономика в рецессии – конечно, ему Госдеп платит за разложение россиян!

Вдумайтесь – у этой логики есть продолжение: если вам не нравится заявление, что биткоин упадет – вы куплены криптобиржей; если вы раздражены на того, кто критикует санкции – значит, вам платит администрация Трампа; если не хотите признать, что экономика в России в кризисе – вас купило ФСБ. Вам нравится?

3.Тыкание

В России принято выказывать уважение к не слишком хорошо знакомым людям обращением на «вы». (А братские чувства к хорошо знакомым – обращением на «ты»). Это жесткая норма, обратное – оскорбительно. Если ты тыкаешь незнакомому человеку, значит ты – хамло невоспитанное, и договариваться с тобой никто никогда не будет, и обсуждать ничего – тоже, сразу в бан.

4.Агрессия

Тот факт, что вас били в детстве, или у вас маленький рост (или, не дай бог, маленькое кое-что поважнее) не дает вам права срываться публично. Даже если оно того заслуживает.

Дискуссия – не место для брани, а бранные слова и выражения (появившиеся в древности как способ сброса напряжения) не являются аргументами. Проблема здесь не в том, что вы не обязательно правы в вашей агрессии. Проблема в том, что вы проявляете агрессию, и, значит, – уже неправы.

Нет чертового смысла демонстрировать свою ублюдочную агрессию публично, кретины! Вы все тут как один всю ленту засираете своими дерьмовыми воплями, так и хочется каждому вмазать по жирной фейсбучной роже!!!!!!!!

5.Комментарии по поводу длины материала, стиля и манеры изложения – если только их не просят оценить

Как правило, топикстартер пишет свой материал в расчете высказать свое мнение и послушать мнения других исключительно по теме материала, а не про его длину или стиль. Заявить «многабукфф» попросту невежливо – вас никто не спрашивал, сколько букв.

Больше того, очень часто дело не в многословности автора (по-хорошему и многословность надо прощать – он же не у вас в спальне в 5 утра речь произносит, не нравится – не читайте), а в его стремлении быть более детальным и основательным. В наше время, полное выкриков в космос, за детальность надо хвалить а не ругать.

Так что, если вам стало лень читать текст и вы наехали на автора за его длину – выглядеть это будет, как если у вас не хватает образования для быстрого чтения и интеллекта для понимания сложных вещей. И кто, скажите, с вами будет после этого дискутировать?

6.Непрофессиональное мнение

«Я вообще-то шофер, а не врач, но по поводу аорто-коронарного шунтирования думаю…» Ничего вы не думаете по поводу АКШ. Нет у вас по поводу АКШ никаких мыслей, и быть не должно, а если есть – значит, вы себя не контролируете и опасны для общества.

В современном мире практически все темы – сложные, требующие опыта и знаний. Часто реальность диаметрально противоположна поверхностному впечатлению, а в остальных случаях – просто не имеет к нему отношения.

Так что, если вы не экономист или бизнесмен, – не комментируйте, пожалуйста, влияние ставки ФРС на стоимость долгов индонезийских эмитентов. Если вы не инженер – не просвещайте общество по поводу причин аварии ракеты-носителя.

Человек, говорящий о том, в чем не понимает, вызывает не только усмешку у специалистов, но и недоверие у неспециалистов. Так что я – не психиатр, но если вы говорите о том, в чем не понимаете, то у вас, скорее всего, логоневроз левой параноидальной моторики на почве психотравмы заднего отдела мозжечка.

7.Статистический вывод на основе малой выборки

Если вы дискутируете о статистических данных (то есть относящихся к большой выборке), то забудьте на время о друзьях, семье, знакомых и соседях. Они все вместе – слишком малая выборка, чтобы по ним определять закономерности статистической совокупности.

У меня сотни друзей, и среди них ни одного китайца (так случайно получилось), ни одного человека ростом выше 2 м, ни одного человека старше 71 года, ни одного владельца Роллс-Ройса, ни одного сидевшего в тюрьме. Мужчин среди них раза в два больше чем женщин. Все они живут в городах.

Что бы получилось, начни я делать выводы на основании этой выборки? Аргумент «да мои знакомые…» говорит только о вас, но не о совокупности людей (в том смысле, что «скажи мне, кто твой друг…»).

8.Смешение себя и неоднородной выборки является предельным состоянием из описанных в предыдущем пункте

«Все как я» – часто встречающаяся глупость, и от знания, что это глупость, она не становится реже. «У нас в стране все хорошо, я живу отлично» – так часто слышишь эту или похожие фразы. А «все врачи – мерзавцы и неучи, меня третьего дня такой коновал принимал, еле ноги унес» – просто классика литературы.

Тем не менее, «я» – это не аргумент в дискуссии. Если вы – не серая масса, то вы – всегда особенный; а, значит, не определяете статистику.

9.Свой член в чужом топике

Есть существенная группа наших сограждан, которые по сокрытым от меня причинам считают нормальным (и, видимо, веселым и достойным) делом ходить по чужим постам и комментировать их либо просто матом, либо вдруг своей рекламой или даже просто своими мыслями, просьбами или суждениями на совершенно другую тему.

Ваша способность материться достойна уважения; ваша реклама кому-то может быть полезна; ваши бесценные мысли наверняка достойны бессмертия – но, пожалуйста, храните все это счастье у себя на страницах! Относитесь к исчадиям своего разума как к своим гениталиям – гордость гордостью, но не надо их публично демонстрировать; кому надо – придут к вам и рассмотрят в подробностях.

10.Диагноз

«Туфту написал уважаемый автор!» Нет, дорогой. Автор написал пост. В нем есть тезис, доказательства и выводы.

Туфта, дорогой, это сленг от сокращения ТФТ – тяжелый физический труд. Это выражение пришло из ГУЛАГа, оттуда же – выражение «гнать туфту», то есть изображать тяжелый труд, а на деле отлынивать.

А вот вы, если вместо аргументированных возражений автору «ставите диагноз», голословно называя пост «туфтой», «лажей» (означает на самом деле фальшивый звук при исполнении музыки), «чушью» (то есть в первичном значении «непонятной речью, лаем») или другими эпитетами, как раз и «гоните», только не туфту, а аргументацию – изображаете диалог, а на деле показываете себя высокомерным и неумным грубияном, которому нечего сказать.

11.Домыслы вместо фактов

У вас, как и у меня, в голове есть сложившаяся картина мира, состоящая из тысяч мелких фрагментов. Она образована каркасом из достаточно далеко отстоящих друг от друга фактов, на который натянута плотная ткань наших домыслов.

Наши домыслы тоже кажутся нам фактами, но на поверку они отличаются – к фактам прикреплена бирка с надписью «Источник информации такой-то, проверенный»; к домыслам – нет. Путать факты и домыслы – большой грех и харам.

Но это так легко сделать! Я уже привык себя все время проверять; тем не менее, я часто ловлю себя на том, что верил в свой домысел.

В этом нет большой беды, если вы следите за собой. Но если вдруг вы ослабили контроль и на полном серьезе пишете, например, что «спокон века мужчины не носили чулок, а женщины – брюк» или «при русских царях Романовых Россия была независимой страной», вы попались: ваши домыслы заняли место фактов. Это едва ли не хуже, чем высказываться о предмете, которого вы не знаете: домыслы выдают ваши желания, и вот уже вы выглядите как шовинист или посконный русофил без образования.

12.Троллефобия

Тролли существуют – теперь мы это знаем. Но кроме троллей в мире есть много разновидностей вредоносных и просто неприятных существ.

Так что, если вам написали глупый комментарий, необязательно это сделал тролль. Возможно, это просто неумный человек.

А, может быть, даже, что комментарий не такой уж глупый – просто вы не такой уж умный, чтобы его понять. Так что не спешите обвинять автора в том, что он тролль – может оказаться, что он легко проверяем и вполне добропорядочен; а вы будете выглядеть глупо – в точности как тролль; и всем будет ясно, что вы таковым и являетесь.

13.Непроверенное проверяемое суждение

Если вы говорите, что в Усть-Урюпинске коровы синие, некоторое время вам могут даже верить. Но если вы автора поста, у которого в статусе стоит «место работы: Администрация Президента РФ, руководитель», назовете в комменте «жалкий безработный», все сразу узнают, что вы не в состоянии проверить простейшие свои догадки, и всерьез вас больше не воспримут.

Будьте особенно осторожны с тем, что не составляет труда проверить – и проверяйте все, что проверить легко. Благо, почти всё сегодня можно проверить в Гугле. Даже то, что в Москве живет 50 млн жителей, и 30 из них – мигранты.

14.Но проверка проверке рознь

Можно конечно проверить что-нибудь на cont.ws или спросить у Вассермана. Но вы рискуете нарваться на общий хохот. Использование говноисточников никому еще не помогало создать себе репутацию и поддержать дискуссию.

Я знаю, что предлагаю вам трудный путь, но если единственным подтверждением факта, ключевого для вашей теории, является статья на непонятно-каком сайте без числа и с неизвестным автором, а ссылки на источники данных в этой статье отсутствуют – лучше признайте, что неправы: это благородно.

15.Маска с претензией

Наконец, вы можете выполнять все 14 предыдущих правил, но вас все равно не воспримут как участника дискуссии – потому что вас не будет. Вместо вас будет картинка из мультика или фото котика, вместо вашего имени – кличка или набор звуков.

Если вы не отвечаете за свою внешность и имя – как вы можете отвечать за свою логику, знания и позиции? Если сегодня вы боитесь назвать себя – как можно будет положиться на вас завтра? В конце концов, если предыдущие 14 правил соблюдены – зачем скрываться?