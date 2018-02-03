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Общество
03.02.2018
Салiдарнасць
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»

Геннадий Федынич объяснил, в чем подвох в новом декрете.

— Возвращение денег гражданам — единственное, что отличает декрет №1 от декрета о «тунеядстве». Согласно декрету №3, все домохозяйки являлись «тунеядками». Как новый декрет изменил статус женщин, которые воспитывают одного, двух, трех детей, а семью содержит муж? Сегодня женщины остаются «тунеядками». Безработные военнослужащие по декрету №3 тоже являются «тунеядцами», — заявил в интервью «Белгазете» председатель Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

Поскольку новый декрет издан взамен декрета о «тунеядцах», в нем должно быть четко прописано: какие положения декрета N3 утратили свою силу, считает профсоюзный лидер.

— Но в новом декрете указано лишь, что сбор не будет взиматься, а созданные местными органами власти комиссии будут содействовать трудоустройству. Однако словами людей не обманешь.

Примечательно, что при реализации декрета №3 затраты только на рассылку «писем счастья» составили без малого $ 700 тыс. А вот в какую сумму вылилась вся кампания борьбы с «тунеядцами», никто не озвучивает. Впрочем, и реализация декрета №1 потребует вложений.

— Вторая часть кампании отдана на откуп регионам, но, думаю, алгоритм действий останется прежним: гражданам полетят «письма счастья» с единственной целью — установить местонахождение человека. Потому как база данных, которую надеется сформировать правительство, может меняться каждый день: сегодня человек на заработках в России, Польше, Чехии, завтра вернулся. Но на выяснение положения каждой семьи, каждого гражданина пойдут деньги из госбюджета. Я считаю, что за неэффективное использование народных средств должны понести наказание чиновники, которые писали декрет №1, и тот деятель, который подписал декрет, — уверен профсоюзный лидер.

По мнению Геннадия Федынича, декрет №1 повлечет негативные последствия для очень многих граждан.

— Просто еще не каждый догадывается, что декрет может коснуться его лично. Мы ждем начала апреля, когда появится перечень категорий граждан, на которых возложат 100-процентную оплату госуслуг (медицинских, ЖКУ). Мне очень жаль правительство, которое само не может разобраться в жилищно-коммунальном бардаке, не может объяснить свою ценовую политику, но при этом хочет ввести 100-процентную оплату.

Пример. Семья живет в Минске, двое детей, муж работает в России по 15-20 дней вахтовым методом, привозит в страну деньги. Семья платит за коммунальные услуги, а муж — нет: он работает в России. Думала ли власть о таких семьях?

Сегодня власть стремится установить тотальный контроль за занятостью населения, а не обеспечить граждан достойной работой с достойной зарплатой, власть не интересует уровень жизни людей.

По мнению профсоюзного лидера, алгоритм борьбы против беззакония остается тем же: «счастливцы», объединяйтесь».

— Мы должны дать отпор властному беспределу, особенно на местах. Высшая власть (министерства, ведомства, правительство, президент) самоустранилась, отдала на откуп местным властям реализацию декрета №1. А потом скажут: на местах неправильно поняли. Все всё прекрасно поняли. Любой декрет и указ, который ставит граждан в положение просителя, раба, должен быть отменен, — заключил Геннадий Федынич.

 
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