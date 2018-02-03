Шендерович: «Когда «элита» создает такие нормы, не надо ничего спрашивать с народа»

Писатель-сатирик Виктор Шендерович на примере эскалатора в московском метро объяснил суть поведения целых народов.

Предлагаем отрывок из его интервью на «Эхо Москвы».

«Нет никакого «народа»! Есть — люди. 140 миллионов — людей. Разного развития, разного представления о прекрасном. О демократических процедурах. Но есть — люди. И эти люди прекрасно встраиваются в правила игры, которые предлагает элита. Когда элита рыдает на плече у Путина – вся! бизнес, культурная, научная… Такая, сякая… Медицинская. Все рыдают и благословляют Путина. Чего мы хотим от этого «народа», прости, пожалуйста?

Люди смотрят: норма! Норма правит миром. Я не рассказывал еще историю совершенно потрясающую. Московское метро, какая-то станция метро. И вдруг я вижу – очередь к эскалатору. Обычно горлышко, и час-пик — давятся все. Кто первый. И я сам научился ввинчиваться и давить. Меня давят, я давлю. Обычно такая пробка. Тут вдруг — очередь образовалась! Вот какие-то 5-6 человек образовали очередь к эскалатору. И седьмой встал в эту очередь. А я шел восьмым и тоже встал в эту очередь!

Потому что вот на этих пяти квадратных метрах образовалась эта норма! Тут стоят в очереди, а не давят друг друга. И я встал в очередь! Потом мы прошли этой очередью на эскалатор, я через какое-то время обернулся, — там уже давка. Вот эти люди, 2-3 человека — образовали норму. На одну минуту. И в эту норму начали втягиваться люди. Эти же самые люди!

Наши эмигранты, которые приезжают туда — и как миленькие стоят на остановках в очередь на посадку. Не давятся. Просто там такое правило. Там такая норма. И — встают, встраиваются в эту норму. Как правило, довольно быстро люди встраиваются в любую норму. Так вот, если нормой является лежание и рыдание, обняв сапоги начальства, а тот человек, который не хочет этого делать, враг родины, предатель, «ему бабла заплатили, ату его»... Ну, значит народ втянется в эту норму — и мы видим, как народ Томаса Манна становится народом Йозефа Геббельса. За 5-6 лет, очень быстро. И мы видим, как обратно происходит.

Поэтому не надо о «народе», это лукавая терминология. Есть люди, которые смотрят на правила, которые создаются. Когда «элита», прости господи, закавычиваю это слово, создает такие нормы, — не надо ничего спрашивать с народа. Прости, пожалуйста. Народ вообще никакой ни в чем не виноват. Он смотрит на нормы. И встраивается. Дальше, если лучше быть учителем и ученым — будет учителем и ученым. Если надо в охранники Освенцима – пойдет в охранники Освенцима. Такая норма! Еще вчера нельзя было убивать евреев, а сегодня — да все это делают…»