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Комментарии
03.02.2018
Никита Подгорнов, Сноб
Зачем звезды публично раздеваются

Нравятся?

А эти?

А Хэлли Берри как?

В РФ очень критично оценивают подобные наряды. Недоумение перетекает в откровенную агрессию. Каждый раз читаешь сотни негативных комментариев. Тысячи. И, конечно, это всё очень печально.

Почему это так плохо? Прежде всего: это ограничение. Мы решаем за другого человека то, как ему следует выглядеть.

Мы говорим: «Есть хорошие наряды – есть плохие». Причем, это не оценка «нравится/не нравится». Мы же не скучные античные выходы с красной дорожки Оскара обсуждаем. Не 50 оттенков бежевого. Мы оцениваем у кого, где видней, и что у кого короче. И на выходе получаем прямую характеристику с негативной окраской. Согласитесь, что есть разница между: «Мне не нравится это платье – оно такое скучное!» и «Фу, она выглядит как проститутка!».

Получается, что есть такие наряды, которые лучше не надевать, иначе кто-то подумает о тебе плохое. Короткая юбка = хочет секса. И нет варианта: ей просто нравятся её ноги и фасон этой юбки. Мы подключаем объективацию и запускаем её в общество: раз напялила на себя такой наряд, то, значит, она хочет секса и выглядит как проститутка. И дальше аналогия уже с борделем, развратом и так далее. А там просто короткая юбка!

Вот с этой ограниченностью наших оценок и призваны бороться такие выходы звезд. Женское тело – это её личная территория и мы не имеем права ограничивать её в том, насколько она хочет себя показать.

Нет ничего аморального в женском теле. Аморально считать, что голая ляжка – это призыв к разврату, а не просто голая ляжка. Нет ничего аморального в отсутствии нижнего белья. В этом нет ничего неприличного. Если только мы сами не видим прямую связь между: голое женское тело = разврат и секс. Но тогда это наша внутренняя проблема, раз мы так спешим провести эту идиотскую аналогию.

На фото вверху просто обнаженные женские тела. Не призыв к сексу. Не призыв к разврату. Это чистая красота и естественность.

Красотки, которых изгоняют с «Формулы-1»

В этом посыл подобных выходов. Хэлли Берри говорит: «Перестаньте видеть в этом объективизацию, а посмотрите на это как на что-то естественное. Одну из форм проявлений женской красоты и сексуальности. Без аналогий с проституцией и развратом. Перестаньте быть такими испорченными. Вам может не нравиться этот наряд и для вас это может быть неприемлемым, но это мой выбор и я имею на него право. Как и другие женщины имеют право быть за пределами ваших ожиданий и личных характеристик. Их кожа может быть темного цвета, они могут быть полными, с пигментами пятнами, с врожденными отклонениями. У них может не быть мужчины, не быть работы, не быть детей. Они могут одеваться, как им вздумается. Мы не должны выносить им характеристики. Мы не должны оценивать их по каким-то заданным критериям».

Кажется, что это такая простая и правильная мысль. Но почему-то нам требуется такое огромное усилие, чтобы её осознать.

Другой взгляд на феномен «голых» платьев: откуда у звезд страсть к эксгибиционизму? (фото)

 
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