В Минске нашли стокилограммовую бомбу. Фотофакт
И лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств боеприпас не взорвался.
В Минске во время строительных работ обнаружили стокилограммовую бомбу, сообщает БЕЛТА.
На улице Вербная в Минске на строительной площадке был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Во время работ экскаватор сломал ковшом хвостовую часть боеприпаса. Строителей в срочном порядке эвакуировали.
Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа идентифицировала советскую авиабомбу ФАБ-100 весом в 100 кг. Опасная находка была вывезена на полигон и уничтожена.
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