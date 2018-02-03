В Минске нашли стокилограммовую бомбу. Фотофакт

И лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств боеприпас не взорвался.

В Минске во время строительных работ обнаружили стокилограммовую бомбу, сообщает БЕЛТА.

На улице Вербная в Минске на строительной площадке был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Во время работ экскаватор сломал ковшом хвостовую часть боеприпаса. Строителей в срочном порядке эвакуировали.

Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа идентифицировала советскую авиабомбу ФАБ-100 весом в 100 кг. Опасная находка была вывезена на полигон и уничтожена.