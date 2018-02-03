Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки

Показательная история произошла в Барановичах.

Местный горисполком долгое время возглавлял Виктор Дичковский – с 2000-го по 2013-й год. За это время в адрес мэра было немало нареканий, но он оставался при должности. В столице и областном центре считали, что Виктор Дичковский с основными задачами вертикали (в том числе проведением выборов) справляется неплохо.

Виктор Дичковский. Фото litkritika.by

В 2013 году он покинул пост председателя горисполкома – как сообщалось, по собственному желанию. Бывшему мэру сразу же подыскали должность директора Барановичского комбината железобетонных конструкций (ЖБК). Казалось, это тепленькое местечко для вертикальщика – предприятие считалось успешным.

ЖБК. Фото газеты «Наш край»

Но в 2017 году ЖБК, как и другое барановичское предприятие, входящее в холдинг «Белорусская цементная компания» (завод железобетонных изделий – ЖБИ), сработало с убытками.

На письменный запрос Intex-press в холдинге сообщили: «Причиной спада с 2013 года финансового результата считаем неудовлетворительную работу не только руководителей, но и администрации двух предприятий».

В 2017 году, по мнению «Белорусской цементной компании», работа руководителей ЖБК и ЖБИ также была неудовлетворительной, «так как сработали с убытками, допустив падение объема производства».

И если по итогам первого полугодия 2018 года никаких позитивных изменений не произойдет, то в БЦК не исключают кадровые перестановки в руководстве предприятий.

Несколько лет самостоятельного плавания Виктора Дичковского показали, какого уровня руководитель долгое время возглавлял 180-тысячный город.