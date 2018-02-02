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Политика
02.02.2018
Салiдарнасць
Цитата дня. Медведев пошутил о белорусском правительстве

Это случилось на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, где в пятницу зафиксировали незначительное землетрясение.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не уточнил, о каком именно документе идет речь, но охарактеризовал его как постановление, которое вводит ограничения для межграничного перемещения товаров.

– Это постановление вводит определенные ограничения. Мой белорусский коллега достаточно убедительно объяснял, для чего такие решения были приняты: чтобы всякую дрянь на рынок не тащили, и это все правильно, но, с другой стороны, это ограничение, – пояснил Медведев.

В заседании межправсовета принимал участие Андрей Кобяков.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Алма-Ате в 15:20 местного времени. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

«Димон, ну ты чего?» Лишь однажды им удалось сбить Дмитрия Анатольевича…

 
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