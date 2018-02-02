Сборная Северной Кореи прибыла на Олимпиаду. Фотофакт

Вечером 1 февраля сборная Северной Кореи прибыла на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан.

Jeon Heon-Kyun / EPA / Scanpix / LETA

В делегации 32 человека, в том числе десять спортсменов — фигуристы, лыжники и конькобежцы.

Помимо этого Северная и Южная Корея выступят на Играх с объединенной женской хоккейной командой.

На церемонии открытия сборные пройдут вместе под флагом объединения Кореи. Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.

Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт