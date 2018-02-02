Автор «Регнума» Сергей Шиптенко: «Обязательно продолжу писать»

В Минске озвучили приговор по резонансному делу: авторов «Регнума» освободили в зале суда. После выхода из помещения Сергей Шиптенко заявил, что сотрудничество с российскими изданиями он прекращать не планирует, пишет TUT.BY.

Фото Сергея Гудилина

— Обязательно продолжу писать, — заявил Шиптенко. — Сейчас надо отмыться от всего этого, там не курорт, как вы знаете. Но в целом я не чувствую себя раздавленным, настроение боевое. Другого приговора я не ожидал.

По словам Шиптенко, в материалах он просто высказывал свое мнение, за которым последовала «неадекватная реакция».

— Я лишь высказываю свое отношение к явлениям, которые мы все наблюдаем. Реакция на то, что написано, неадекватная. Я не намерен скрывать свои взгляды в дальнейшем, только буду делать это аккуратнее. Принципиально я свое отношение ни к чему не изменил. Думаю, наш процесс станет началом изменений к лучшему и, может быть, кому-то придется переступить через себя и преодолеть внутренние противоречия.

Шиптенко: «Соскучились по вежливым людям»