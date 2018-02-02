Эксперт: Проблема белорусских онкопациентов в том, что они надеются на волшебную таблетку

Онкологи прогнозируют рост заболеваемости. Что помогает победить рак?

Больше чем у 50 тысяч белорусов каждый год диагностируют рак. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость раком в мире в ближайшие 20 лет вырастет на 70%. Однако будет снижаться смертность и увеличиваться продолжительность жизни тех, кто перенес болезнь. Жизнь «после рака» становится все более частым явлением.

В Дании примерно 75% онкопациентов живут 14 лет и больше, отметила консультант Датского научно-исследовательского центра онкологического общества Сузанна Далтон на II Международной научно-практической конференции «Повышение качества жизни онкопациентов через развитие сотрудничества государственных, коммерческих и некоммерческих организаций» в Минске.

Среди последствий рака эксперты называют побочные эффекты лечения, депрессию, утомляемость, страх рецидива, изменения ощущений своего тела, боли, сексуальные проблемы, сердечные заболевания. Справиться с ними помогает реабилитация, направленная на то, чтобы помочь онкопациенту жить максимально полноценной и активной жизнью, с учетом изменений.

В Беларуси большая часть онкопациентов проходят реабилитацию в Республиканском научно-практическом центре медицинской экспертизы и реабилитации Городище. В каждом онкодиспансере есть специальное отделение для реабилитации, рассказывает директор центра поддержки онкопациентов «Во имя жизни» Ирина Жихар.

И все же реабилитация в Беларуси больше направлена на восстановление в случае нарушений функций разных частей организма.

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