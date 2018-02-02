Вакульчик рассказал подробности о коррупционных схемах, где был замешан Фонд соцзащиты

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал в интервью журналистам неизвестные подробности нашумевшего дела о коррупционных схемах в СЗАО «БелАВМ».

Дело СЗАО «БелАВМ» с самого начала находилось на контроле главы государства, поскольку в нем оказались замешаны ряд должностных лиц государственных органов. В конце 2016 года КГБ получил информацию, что управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Людмила Бачило намеревается получить взятку от представителя коммерческой структуры за содействие в признании победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

Людмила Бачило пишет явку с повинной. Фото: пресс-служба КГБ

– По поручению Бачило ее подчиненные вместе с сотрудниками «БелАВМ» готовили технические задания таким образом, чтобы на тендере побеждала именно эта компания. За свою «услугу» руководитель ФСЗН получила взятку в $ 20 тыс. и была задержана с поличным, когда деньги ей передавал бывший генеральный директор СЗАО «БелАВМ» Дмитрий Ронин, - отметил Валерий Вакульчик.

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В ходе расследования этого дела были установлены факты коррупции в других государственных органах, частных структурах. Так, КГБ задержал председателя правления ЕРИП Олега Веремейчика, который за проведение заказных тендеров получил от Ронина сначала $ 9 тыс., а затем 6,4 тыс. евро.

– Были задержаны должностные лица Национального банка, Следственного комитета. Начальник отдела и его подчиненный проходили по 18 коррупционным эпизодам и получили в общей сложности более $ 10 тыс. По этому же делу проходил и начальник управления МТБанка, он уже осужден за взятку $ 21,5 тыс., - добавил председатель КГБ.

Всего в этом деле 23 фигуранта. Коррупционная схема всегда была одна и та же - должностные лица получали взятки за то, чтобы содействовали незаконной победе СЗАО «БелАВМ» в тендерах на закупку оборудования.

– Деньги Ронин обналичивал через посредников, средства прокачивались через оффшорные компании. КГБ выявил еще ряд коммерческих структур, работающих в сфере IT. Они уклонялись от уплаты налогов. Был нанесен ущерб государству. Но должностные лица, руководители структур, которые были причастны к деятельности от уплаты налогов, пошли на сотрудничество со следствием, признали свою вину и возместили нанесенный ущерб. Поэтому их не задерживали. КГБ поддержал их ходатайство о помиловании. Это грамотные специалисты, и важно, чтобы они продолжали работать в интересах государства и общества. Речь идет об известных компаниях, - сказал Валерий Вакульчик.

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