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Общество
02.02.2018
Кирилл Иванов
Сравнение дня. Чего Лукашенко ждал от ученых 10 лет назад

Сопоставили несколько цитат — результат впечатляет.

Вручая дипломы ученым 2 февраля, Александр Лукашенко подчеркнул, что государство немало сделало для развития отечественной науки и оно вправе ждать соответствующей отдачи.

Фото пресс-службы президента

Любопытный момент — схожие ожидания от ученых глава государства демонстрировал десять лет назад на аналогичной церемонии. Более того, как и в этот раз, в 2008-м этим заявлениям предшествовал Съезд ученых.

«Салідарнасць» сравнила оба выступления руководителя страны и нашла много общего. Судите сами.

2008

Государство ждет от ученых эффективных идей и прорывных технологий во всех областях народно-хозяйственного комплекса, сообщала пресс-служба главы государства по итогам церемонии вручения дипломов ученым.

— Ученые страны вместе с производственниками просто обязаны мобилизоваться и достичь качественно нового уровня технологического уклада во всех отраслях экономики с использованием современнейших достижений.

Глава государства напомнил, что в прошлом году на Первом съезде ученых был сформулирован комплекс мер по развитию приоритетных направлений научных исследований и разработок.

***

— Говоря о развитии исторической науки, Лукашенко подчеркнул:

Я против политизации науки вообще, но сегодня, к сожалению, нет, наверное, науки вне политики. Я бы очень не хотел, чтобы вас, ученых, втягивали в политику. Нам нельзя отказываться от наследства, которое мы имеем. Фактов, которыми мы должны гордиться, в нашей истории много.

2018

Александр Лукашенко подчеркнул, что государством немало сделано для развития отечественной науки:

— Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит — работать и всегда соответствовать своему высокому званию.

***

По словам Лукашенко, «большая роль в современном мире также отводится исследованиям в гуманитарной сфере»:

— И здесь перед вами — педагогами, историками и социологами - непростая, но важная задача. Сегодня многие пытаются переписать историю. Никак не могут утихомириться. И вам необходимо достойно ответить на этот вызов. Оставить потомкам объективное представление о нашей жизни. О той истории, которая действительно была.

А воз науки и ныне там

И еще одна параллель, позволяющая оценить эффективность ежегодных напутствий ученым.

Выступая на І Съезде ученых в ноябре 2007-го, Лукашенко говорил о слабой кооперации науки и производства:

— Прямо скажу: пока нашими учеными сделано недостаточно для экономики страны. Надо более энергично втягивать науку в производственную сферу, максимально интегрировать ее в производство. (…) Иногда создается впечатление, что наука у нас функционирует сама по себе, а производство развивается само по себе. Обе сферы мало пересекаются, и это серьезный недостаток всех ваших научно–технических программ.

А вот цитата из выступления на ІІ Съезде, на котором снова зашла речь о старой проблеме:

— Как поправить положение? Считаю необходимым акцентировать ваше внимание на некоторых направлениях совершенствования и дальнейшего развития белорусской науки. Первое и важнейшее из них — более эффективно соединить науку и производство. (…) Национальной академии наук следует больше внимания уделять выполнению возложенной на нее функции системного научного интегратора, связывающего воедино науку, производство и бизнес.

 
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