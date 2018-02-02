Житель Вилейки держал у себя рабов

В отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя из Вилейки возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.

Мужчина подозревается в том, что на протяжении последних двух лет под угрозой физического насилия заставлял людей работать на него, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Обо всех ужасах рабства рассказал сотрудникам милиции 30-летний сельчанин, убежавший от предпринимателя и ушедший из дома. «Только после этого родственники обратились в милицию с заявлением об его исчезновении. Сотрудники милиции нашли мужчину на вокзале в Витебске. По его словам, он ехал «хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца».

Мужчина поведал, что в обязанности работников входила работа по уходу за животными (свиньями и кроликами), которых индивидуальный предприниматель разводил на своем приусадебном участке.

К этому корыту «хозяин» приковывал «батрака», чтобы тот не сбежал

По словам потерпевшего, примерно два года назад он услышал от знакомых, что предприниматель, проживающей в соседней деревне ищет людей, для работы на приусадебном участке и уходу за животными. Т.к. на тот момент мужчина не имел постоянной работы, то решил попробовать работать у предпринимателя. Первые полгода все шло более-менее нормально: предприниматель платил деньги и даже давал одежду своим работникам. Но с течением времени денег он начал платить все меньше и меньше, а примерно с середины 2016 года перестал их платить совсем. Естественно, что это не понравилось работникам, и они перестали приходить на работу. А вот это уже не понравилось предпринимателю.

Зная, что один из его бывших работников живет в соседней деревне, предприниматель через пару дней приехал к нему домой, избил его, затолкал в багажник машины и отвез к себе на участок. Там предприниматель снова заставил мужчину на себя работать. По словам потерпевшего, работодатель постоянно угрожал ему физической расправой, не стеснялся пускать в ход кулаки по любому поводу. За несколько дней он настолько запугал мужчину и подавил его волю, что тот просто боялся его ослушаться, не говоря уже о том, чтобы идти в милицию. Помощи мужчине ждать было неоткуда, так как кроме престарелого отца, близких родственников у него не было, а немногие оставшиеся односельчане предпочитали не лезть в чужие дела.

Иногда мужчина пытался выказывать какой-то протест, но все его попытки не выйти на работу, жестко пресекались предпринимателем, который, вероятно, стал уже считать себя его хозяином. Несколько раз предприниматель, чтобы работник не сбежал, приковывал его цепью в сарае и оставлял его в таком положении на всю ночь. В конце концов мужчина не выдержал – сбежал от предпринимателя, а чтобы тот его не нашел, ушел из дома.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Устанавливаются другие пострадавшие, так как, по словам основного потерпевшего, иногда вместе с ним работали и другие люди, которых привозил предприниматель. С ними он также обращался жестко и тоже не платил никаких денег. Кроме этого в ходе обыска в доме предпринимателя обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья, а также множество патронов к гладкоствольному и нарезному оружию.