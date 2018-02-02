Оранжевый уровень: синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде в воскресенье
Ожидается сильный северный ветер и метели.
В воскресенье, 4 февраля, на большей части Беларуси ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с, метель; по юго-востоку страны продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег, сообщает сайт Гидрометцентра.
Ночью 5 февраля по восточной половине страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с.
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