Оранжевый уровень: синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде в воскресенье

Ожидается сильный северный ветер и метели.

В воскресенье, 4 февраля, на большей части Беларуси ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с, метель; по юго-востоку страны продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег, сообщает сайт Гидрометцентра.

Ночью 5 февраля по восточной половине страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

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