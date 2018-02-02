Лукашенко направил благодарности Кадырову и принцу ОАЭ за решение «столь важного для президента вопроса»

Глава Беларуси поблагодарил за участие в судьбе белорусского гражданина в Сирии.

Александр Лукашенко направил благодарственные послания главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии.

— Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и Ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину. Оказанное Вами содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России, — отметил Лукашенко в благодарственном послании Рамзану Кадырову, сообщает пресс-служба президента.

В послании шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну Александр Лукашенко от лица белорусского народа и себя лично выразил слова искренней признательности за оказанное содействие.

— Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения, — отметил президент. — Вы сделали для нашего гражданина нечто большее, чем возвращение утраченного права на свободу. Вы подарили ему возможность увидеть за долгие годы разлуки своих родных и близких, воссоединиться с семьей, обрести уверенность в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь является надежным партнером ОАЭ и высоко ценит сложившиеся между странами отношения дружбы и доверия.

— Мы всегда будем рады протянуть руку помощи эмиратскому народу, если возникнет такая необходимость, — добавил глава государства.

Освобождение Качуры на своем канале в Telegram прокомментировал Рамзан Кадыров.

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко просил меня оказать содействие в его освобождении. Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой», — написал Кадыров.