Фотожабы: «Пограничник, хоккеист, агроном, криминалист»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

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