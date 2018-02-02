Фотожабы: «Пограничник, хоккеист, агроном, криминалист»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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«Пиши: 30 тысяч новых рабочих мест. Нет, пиши 50 тысяч»
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