«Неуважение к авиационной отрасли». Ульяновским курсантам объявили выговор за пародию на «Satisfaction»

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации объявили выговор за запись и публикацию видеоролика с пародией на клип Бенни Бенасси «Satisfaction». Об этом рассказал ректор вуза Сергей Краснов.

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — заявил ректор.

Действия учащихся были восприняты как нарушение устава института. С ними самими и их родителями провели воспитательные беседы.

Ролик ульяновский курсантов появился в интернете 16 января. Руководство вуза, Ульяновской области и транспортная прокуратура выступили с резкой критикой ролика и пообещали провести проверку.

После заявлений чиновников студенты других вузов и сотрудники различных учреждений начали записывать свои пародии на «Satisfaction» в поддержку курсантов.

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