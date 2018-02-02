Авторов «Регнума» освободили в зале суда

В Минске озвучили приговор по резонансному делу.

Суд признал виновными авторов публикаций на пророссийских сайтах в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц. Они получили пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года. Их освободили в зале суда под подписку о невыезде, сообщает «Наша ніва».

Напомним, что доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года за публикации на сайтах российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily. С декабря 2016 года трое задержанных находились под стражей. В июне на Павловца и Шыптэнку возбудили новое уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

Суд на Алимкиным, Павловцом и Шиптенко начался 18 декабря

Прокурор попросил для авторов «Регнум» к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года. Суд поддержал его требование.