Лукашенко ждет от ученых открытий «на грани невозможного»

И потребовал «ответить» тем, кто «хочет переписать историю».

2 февраля Александр Лукашенко вручил дипломы ученым Глава Беларуси подчеркнул, что государством немало сделано для развития отечественной науки, и потребовал отдачи.

— Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит — работать и всегда соответствовать своему высокому званию, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Еще важнее оставить после себя след в виде своих учеников.

Он подчеркнул, что результаты труда ученых должны применяться на практике, служить на благо людей и страны.

— Очень верю в вас и искренне желаю, чтобы профессиональные успехи каждого вошли в историю не только белорусской науки, но и мировой, — пожелал руководитель.

А вот перед гуманитариями — педагогами, историками и социологами — глава Беларуси поставил иную цель.

— И здесь перед вами непростая, но важная задача. Сегодня многие пытаются переписать историю. Никак не могут утихомириться. И вам необходимо достойно ответить на этот вызов. Оставить потомкам объективное представление о нашей жизни. О той истории, которая действительно была, — подчеркнул белорусский лидер.