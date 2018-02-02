Экономист с дипломом: «Пришла устраиваться уборщицей. Не взяли»

В Беларуси за прошлый год, по официальной статистике, на работу устроилось почти 200 тысяч человек. Однако для некоторых вопрос трудоустройства все еще стоит ребром. Особенно это касается жителей областных и районных центров.

К примеру, Анастасия Тукаленко из Гомеля уже почти полгода не может найти работу, хотя у девушки есть и высшее экономическое образование, и два года опыта работы.

Гомельчанка говорит, что она уже отчаялась устроиться по специальности и хочет, «работать хоть куда-нибудь». Ведь сейчас ей и ее отцу приходится жить только на одну пенсию — 298 рублей в месяц.

— Я закончила Белорусский государственный университет транспорта, получила специальность экономист. Училась на бюджете, поэтому после окончания меня распределили на отработку в Витебскую дистанцию пути — это одно из структурных подразделений Витебской железной дороги. Работала по специальности — экономистом, — рассказывает девушка. — Меня все устраивало, я со всем справлялась, от руководства нареканий не было, поэтому планировала остаться там после отработки. Но незадолго до ее окончания я узнала, что по новому типовому штатному расписанию с 1 февраля в организации должен быть только один экономист, а нас двое. Поскольку я была молодым специалистом и опыта у меня меньше, чем у моей коллеги, то сократить собирались именно меня. Продлевать контракт на полгода не стала, уволилась.

Во время работы в Витебске Настя жила в служебном общежитии. Мечтала, что со временем они с отцом продадут свой дом в Гомеле, купят квартиру в Витебске и папа будет жить рядом с ней. Но 1 сентября ей самой пришлось вернуться в родительский дом в Гомеле. Девушка сразу же начала искать работу.

Анастасия Тукаленко

«Обещали от 500 рублей, а по факту оказалось 200»

— Стать на учет в службу занятости я не могла, для это нужна гомельская прописка, а я до сих пор прописана в Витебске. Поэтому решила, что попробую трудоустроиться сама. Отправила резюме в мест 50. Первой на собеседование меня пригласила гомельская компания, которая занимается написанием студенческих курсовых работ. Вакансия, на которую я откликнулась, называлась «офис-менеджер». В перечне обязанностей было написано, что нужно будет контролировать работников, которые пишут курсовые, поддерживать порядок в помещении, делать отчеты, — перечисляет Анастасия. — То есть что-то напоминающее руководящую должность — менеджер. Зарплату обещали от 500 рублей.

Когда девушка приехала на собеседование, оказалось, что обязанности, мягко говоря, немного отличаются от заявленных в вакансии. По словам Насти, на самом деле она должна была заниматься поиском студентов, которым нужны курсовые работы, и поиском людей, которые их могут написать. Зарплата в реальности оказалась не «от 500 рублей», а всего «200 рублей плюс 1% от стоимости каждой проданной ей курсовой».

— Так как я еще только начинала искать работу, а на предыдущей получала 600−650 рублей, естественно меня не устроила ни зарплата, ни работа. Я отказалась. Спустя недели две нашла место, как мне сразу показалось, получше. Меня позвали работать страховым агентом. Зарплату обещали 450 рублей. Подкупило, что офис, где было место, находится рядом с моим домом. Я приехала на собеседование, меня взяли, но сказали, что нужно пройти обучение.

Девушка отправилась на стажировку.

— Страховые агенты работают в специальной программе, о которой я не имела представления. Показывать мне, как это делается, никто не собирался, но за каждую ошибку при работе идет вычет из зарплаты, которая тоже не была на самом деле такой, как обещали. Говорили 450 рублей, но когда принесли контракт на подпись, в нем была сумма 250 рублей. Я отказалась. Это даже не минимальная зарплата, а работать надо в специальном программном обеспечении восемь часов в день, — говорит Настя.

После этого наступило затишье, девушка никуда не ходила на собеседования, потому что ей «звонили в основном сомнительные компании, которые занимаются продажей товаров в телемаркетах и интернете». Зарплату там обещали тоже до 300 рублей.

— Я вообще не помню, чтобы кто-то по факту давал больше, — констатирует Настя. — Начала немножко подрабатывать. Я неплохо знаю английский язык, делала переводы знакомым студентам.

Позже девушка сходила на собеседование в частную строительную фирму. Но опять-таки требования и зарплата в объявлении были указаны одни, а по факту оказалось совсем другие. «Работать надо за десятерых, а платить будут гроши», — говорит девушка.

«Даже чтобы устроиться уборщицей или санитаркой нужен опыт»

— Когда отчаялась найти что-то по специальности, стала искать хоть что-нибудь. Оказалось, даже чтобы устроиться той же санитаркой, уборщицей, надо иметь опыт работы. Ходила в магазин, просилась уборщицей на 300 рублей. Но директор отнеслась ко мне с недоверием, подозрительно. Может, потому, что я одета была хорошо — предыдущая зарплата позволяла мне это. Может, потому, что я экономист с высшим образованием, а пришла устраиваться уборщицей. В общем, меня не взяли, хоть я и просила очень, и обещала, что буду хорошо работать.

Устроиться санитаркой без опыта работы у Анастасии тоже не получилось.

— В секонд-хенд требовался продавец. Пошла туда. Хозяйка магазина со мной очень долго беседовала, вроде, все было хорошо. Но позже она позвонила и сказала, что я не подхожу. «Вы слишком тихая и интеллигентная, а нам нужны бойкие люди» — так она объяснила мне свой отказ.

Под Новый год Настя нашла себе подработку на три недели. За девятичасовой рабочий день девушке платили всего 5 рублей. Но в ее финансовом положении и это было хорошо.

— Еще я пробовала устроиться завхозом в санаторную школу-интернат для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в Гомеле. У меня мама с папой там всю жизнь проработали, я там какое-то время училась. Казалось, уж туда-то точно возьмут. Потому что и знакомы со мной, и специальность моя подходит под должность. Пошла к директору, сказал: «Не проблема! Берем! Через месяц освободится место — сотрудница в декретный отпуск уйдет. Проходи пока медкомиссию».

Так девушка и сделала. Начала собирать нужные документы, сходила в отдел образования, чтобы ее записали как претендентку на место завхоза.

— Там меня тоже заверили, что я подхожу. Записали, сказали, что свяжутся с директором и все согласуют. Но директор внезапно поменялся. Когда я пришла с ним познакомиться, меня к нему просто не пустили, а сотрудник отдела кадров, сказала, что уже нашли человека на это место.

«На месяц покупаем 4 килограмма крупы и сетку картошки»

Сейчас Насте пообещали место вахтера в местной школе искусств и зарплату 230 рублей.

— Там меня знают, я там училась. Уже и отец ходил замолвить словечко. Я уже согласна и на 230 рублей. Нужны хоть какие-то деньги, на питание, на оплату коммунальных. Пенсия у папы 298 рублей. Живем в частном доме — папа его сам построил, в отопительный период на коммунальные услуги и связь уходит 100−120 рублей, — говорит девушка. — Когда получаем деньги, сразу покупаем на месяц 3−4 килограмма крупы и что-то мясное. За это отдаем 50−70 рублей. Еще берем с пенсии сетку картошки, лук, морковку, соль, сахар — это еще рублей 20. Исходя из этого набора продуктов, я планирую меню на месяц. Фасую все таким образом, чтобы хватило до следующей пенсии.

Еще примерно 25 рублей в месяц, по словам Насти, идет на бытовую химию и средства личной гигиены.

— 30−40 рублей ежемесячно отдаем за папины лекарства. И это недорогие, белорусские аналоги. А еще кормить нужно кур, собаку, кота. На это уходит еще 30 рублей. В итоге остается где-то по 2−3 рубля на день на текущие расходы — это наш лимит. В магазин ходим через день, потому что с двумя рублями там делать нечего, а за 2 дня набирается в среднем 5. Покупаем только самое необходимое, к примеру, молоко (на его основе можно многое приготовить). Хлеб, батон не покупаем — я пеку, яйца ведь свои куры несут. Еще берем кефир, ну и смотрим, что еще нужно, на что остается, — перечисляет Настя. — Надеюсь, на этот раз меня все-таки возьмут на работу в школу, и мы заживем получше.