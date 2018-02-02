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Общество
02.02.2018
Салiдарнасць
Из плена в Ливии освободили бывшего белорусского спецназовца

В Минск вернулся белорус, который семь лет находился в ливийском плену.

В августе 2011 года белоруса Вячеслава Качуру и его товарищей из Крыма задержали ливийские боевики, специалистов обвинили в пособничестве режиму Муаммара Каддафи. Якобы они осуществляли ремонт средств ПВО Ливии, что «создало угрозу для летчиков коалиции, защищавших народ Ливии».

Все эти годы дипломаты вели работу по освобождению Вячеслава Качуры из плена, детали переговоров не разглашались. Часть задержанных удалось освободить.  Вячеслав Качура — единственный, кто оставался в неволе все это время, пишет TUT.BY. Качура прошел Афганистан, был начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа.

Как сообщил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, освобождение Вячеслава Качуры стало возможно после долгих переговоров. Вопросом освобождения занимался лично руководитель Чечни Рамзан Кадыров, который координировал свои действия с МИД России, Беларуси, с КГБ, сообщает сайт ria.ru.

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Вячеслав Качура с родственниками в минском аэропорту. Фото: tut.by

В аэропорту Вячеслава Качуру встречали дочь и сын. После он отправился домой в Марьину Горку.

 

 
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