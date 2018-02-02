Цитата: «Гонка за 1000-рублевой зарплатой вылилась в рост неравенства»

В приступе популизма власти подняли зарплаты. Но почему-то только богатым.

Зарплата белорусов в 2017 году резко выросла из-за декабрьского скачка. Однако произошло это исключительно по указке сверху и ручными методами. Но даже здесь власти остались верными себе.

— Мы видели, что в прошлом году основной рост зарплат пришелся на отрасли, в которых зарплата и так выше средней. Как следствие, гонка за 1000-рублевой зарплатой вылилась в рост неравенства. Это даже с точки зрения популистской экономической политики неправильно, — отметила в интервью naviny.by академический директор Белорусского экономического исследовательского центра (BEROC) Катерина Борнукова и высказала надежду: — Поэтому хочется верить в здравый смысл и в то, что необоснованного роста зарплат в этом году не будет