.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лидера «Моладзі БНФ» Анну Смилевич официально отчислили из БГУ
Из плена в Ливии освободили бывшего белорусского спецназовца
Цитата: «Гонка за 1000-рублевой зарплатой вылилась в рост неравенства»
Шендерович: «Сукины дети всегда в тренде»
Белорусские топ-айтишники встретились с силовиками
Дмитриев: «С какой лёгкостью следственный комитет готов встать на защиту беспредельщиков в форме»
На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро
Школьник из Ивацевичей рисует мультики на сотни тысяч просмотров на YouTube
Лукашенко назначил уполномоченных представителей в двух областях
Путин сдал меньше подписей, чем Лукашенко
В Пружанах по подозрению в насилии над ребенком задержан 84-летний житель
Чаргінец выступіў за вуліцу і помнік Васілю Быкаву ў Менску
Погода на выходные: в воскресенье в Беларусь начнут приходить холода
«Это был мой первый оправдательный приговор по убийству». Какое дело раскрыл Лукашенко за сутки
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
«Бардак» против «Мы самая стабильная страна»: что из этого сказано о Беларуси?
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
21-летний дояр зарабатывает, как айтишник
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Филолог: «Это для сталинодрочеров – самое страшное»
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
«Никаких свободных дипломов»: власти снова берутся за образование
Реплика дня: «Лукашенко начал строить авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за Собчаком»
В санкционный «кремлевский список» попал и друг Лукашенко
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»
Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству
Все ж спят и видят, как насолить министру-коммунисту
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядят с высоты дома чиновников и бизнесменов в Веснинке
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
02.02.2018
Салiдарнасць
Шендерович: «Сукины дети всегда в тренде»

Известный писатель-сатирик Виктор Шендерович в передаче на «Эхо Москвы» поделился своим мнением о нынешнем устройстве российского (и судя по всему, не только) общества и объяснил, почему в наши дни умные оказываются маргиналами.  

«Проблема – что люди, которые ни черта не знают, они определяют правила игры. И немедленно возникает когорта элиты под ними, а кто может возникнуть под ними? И дальше это становится нормой. И дальше тот, который что-то знает, оказывается маргиналом, а то и просто противником.

Мы это все проходили много раз. Это точно… Я каждый раз цитирую этот анекдот про то, что больной приходит к врачу: у него все болит. Куда, говорит, ни ткну, все болит. Врач говорит: батенька, у вас палец сломан! Этим пальцем — куда ни ткни, все больно. Потому что ДНК одна, и все. И за что ни возьмись — за детскую поэзию, за правосудие, за что угодно. За культуру. За идеологию.

Все одно и то же – страна невыученных уроков. Причем проблема не в том, что они не выучены; проблема в том, что мы настаиваем на том, что мы не хотим учить уроки! И двоечников ставим в завучи.

Отличники — это сукины дети. Это отдельный случай. Я уже говорил, цитирую как заводной этого Конфуция. «Правитель – ветер, народ – трава». Ветер обозначился, дует в эту сторону, немедленно на одного прямостоящего человека нормального найдется 120, которые поклонятся в эту сторону. Это нормально для любой нации.

Разумеется, тут же появляются сукины дети, которые ловят тренд — и по примеру С. В. Михалкова, можно гимнов написать бесчисленное количество. Всегда в тренде! Вот — чего будет: вот Сталин в тренде. Оттепель в тренде. И до Медведева включительно. Все в тренде! Сукины дети всегда в тренде. Бактерии не ошибаются, как сформулировал замечательный поэт Сергей Гандлевский. Бактерии очень благополучно существуют, и та бактерия, которая первая уловит состав будущего бульона, она продвинется».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:36)
Главное
«Прогнило все нафиг, коррупция во всех сферах экономики»
Романчук: «Нацбанк, безусловно, профессионален, но вполне возможно, что его заставят тушить чужой пожар»
Княства Дармаедаў, ці Дэкрэт пра сацыяльны сепаратызм
Помог раскрыть убийство и призвал КГБ не стесняться. 6 свежих цитат Лукашенко
Белоруска в Норвегии: «Зарплата преподавателя здесь около 4000 евро в месяц»
«Реакция на «Кремлевский доклад» рассказала о российском обществе больше, чем фамилии в списке»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY