Шендерович: «Сукины дети всегда в тренде»

Известный писатель-сатирик Виктор Шендерович в передаче на «Эхо Москвы» поделился своим мнением о нынешнем устройстве российского (и судя по всему, не только) общества и объяснил, почему в наши дни умные оказываются маргиналами.

«Проблема – что люди, которые ни черта не знают, они определяют правила игры. И немедленно возникает когорта элиты под ними, а кто может возникнуть под ними? И дальше это становится нормой. И дальше тот, который что-то знает, оказывается маргиналом, а то и просто противником.

Мы это все проходили много раз. Это точно… Я каждый раз цитирую этот анекдот про то, что больной приходит к врачу: у него все болит. Куда, говорит, ни ткну, все болит. Врач говорит: батенька, у вас палец сломан! Этим пальцем — куда ни ткни, все больно. Потому что ДНК одна, и все. И за что ни возьмись — за детскую поэзию, за правосудие, за что угодно. За культуру. За идеологию.

Все одно и то же – страна невыученных уроков. Причем проблема не в том, что они не выучены; проблема в том, что мы настаиваем на том, что мы не хотим учить уроки! И двоечников ставим в завучи.

Отличники — это сукины дети. Это отдельный случай. Я уже говорил, цитирую как заводной этого Конфуция. «Правитель – ветер, народ – трава». Ветер обозначился, дует в эту сторону, немедленно на одного прямостоящего человека нормального найдется 120, которые поклонятся в эту сторону. Это нормально для любой нации.

Разумеется, тут же появляются сукины дети, которые ловят тренд — и по примеру С. В. Михалкова, можно гимнов написать бесчисленное количество. Всегда в тренде! Вот — чего будет: вот Сталин в тренде. Оттепель в тренде. И до Медведева включительно. Все в тренде! Сукины дети всегда в тренде. Бактерии не ошибаются, как сформулировал замечательный поэт Сергей Гандлевский. Бактерии очень благополучно существуют, и та бактерия, которая первая уловит состав будущего бульона, она продвинется».