Белорусские топ-айтишники встретились с силовиками

В Парке высоких технологий прошел круглый стол, на котором встретились представители IT-сообщества, Генпрокуратуры и силовых ведомств.

— Обсуждение получилось живым и доброжелательным. Прямой диалог, честный, без всякого лицемерия. Разговор действительно очень важный — мы же все прекрасно понимаем, что любой, самый лучший декрет можно свести на нет практикой применения, — отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, сообщает БЕЛТА

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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк со своей стороны отметил важность действовать сообща.

— Достижение целей, поставленных главой государства, а также решение задач по безопасному функционированию и правовой защищенности участников отношений современных финансовых технологий возможно только путем совместных координированных действий на основе доверия и диалога, — заявил Александр Конюк.

В круглом столе приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Госсекретариата Совета Безопасности, Комитета государственной безопасности, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел, Национального банка, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Министерства связи и информатизации, известные представители ИТ-сообщества и бизнеса: ИТ-предприниматели Виктор Прокопеня, Дмитрий Гурский, глава представительства компании «Майкрософт» в Беларуси Антон Мякишев, член Совета по развитию предпринимательства Денис Алейников, бизнесмен Олег Хусаенов, руководители компаний-резидентов ПВТ.