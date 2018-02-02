Дмитриев: «С какой лёгкостью следственный комитет готов встать на защиту беспредельщиков в форме»

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев высказался по поводу реакции Следственного комитета на историю конфликта девушки с ОМОном.

На своей странице в Фейсбуке политик напомнил, как СК, желая замять дело, сначала потерял документы, а реагировать стал только когда Салідарнасць сделала историю публичной.

«В ФБ разместила свой комментарий Юлия Гончарова, представитель следственного комитета. Оказывается, все живы-здоровы, и никого не били дубинкой. Подозреваю, что такой вывод СК сделал из протоколов тех самых милиционеров.

Дальше больше, милиция отправила письмо в театр актрисы, одной из этих девушек. В котором, сначала перечислила «преступления» актрисы, мол, была 1 января не трезвая в общественном месте. Следуя этой логике, преступниками в этот день была бОльшая часть взрослого населения страны. Классическое, «неподчинение». Хорошо хоть не выкрикивала лозунгов и не справляла нужду в общественном месте.

Кроме обвинений, в письме решили еще и поучить жизни, «представители культуры должны быть примером для окружающих».

Эксклюзив. Театр аплодировал актрисе, не побоявшейся рассказать, как ее избивал ОМОН

Знаете, они словно о себе писали. Вообще-то, именно этого мы ждём от совершено трезвых милиционеров. Чтобы они были выдержаны, не распускали руки и тем более дубинки. Про лжепротоколы и лжесвидетельства уже и не говорю.

И все же, в этой истории, меня больше всего волнует наш следственный комитет. То, с какой лёгкостью они готовы встать на защиту беспредельщиков в форме.

Получается, СК называет слова девушек про оскорбления и избиения милицией ложью, а милицейские протоколы, что «дубинок не было» — правдой.

Что в этом не так? А то, что в любой ситуации подобного конфликта если уж и вставать, точно сторону того, кто невооружен дубинкой, законом и право на насилие. Именно для того, чтобы это право для одних не превратилось в бесправие для всех».