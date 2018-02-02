Виталий Щербо судится с гимнасткой, обвинившей его в изнасиловании

Выдающийся белорусский гимнаст Виталий Щербо подал иск в американский суд против бывшей коллеги Татьяны Гуцу за обвинения в изнасиловании.

В октябре 2017 года, после того, как в Голливуде разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами продюсера Харви Вайнштейна к актрисам, начался вал подобных разоблачений. К этой кампании присоединилась двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Татьяна Гуцу, обвинившая шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо в изнасиловании на турнире в Штутгарте, состоявшемся в 1990 году.

Экс-спортсменка назвала бывшего коллегу «монстром, которому обязана жизнью в плену собственных страхов» и обратилась к нему через фэйсбук: «Понимаю, ты попытаешься защититься, но мои детали сильнее любых твоих слов. Сейчас я сильна, как никогда прежде. Ты меня больше не унизишь».

Впрочем, уже спустя две недели Гуцу сожалела о содеянном: «Все началось с того, что одна из моих клиенток прислала мне хештег #MeToo. Я поняла, что могу разделить боль женщин, связанную с неприятными воспоминаниями. В порыве отчаяния я назвала имя человека, с которым эта неприятная ситуация связана

Возможно, бывшей гимнастке придется еще не раз пожалеть о «порыве». Виталий Щербо рассказал телеканалу «Беларусь-1»:

— Я подал на нее в суд. Это естественно, это понятно было с самого начала — я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание… Поэтому, как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком — тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего.

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