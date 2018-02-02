Красотки, которых изгоняют с «Формулы-1»

Самые известные автогонки мира решили отказаться от грид-герлз – девушек модельной внешности, которые десятилетиями выводили пилотов на старт и вручали награды после финиша.

«Формула-1» постепенно становится всё более унылой: как со спортивной, так и с эстетической точки зрения. Новый владелец бренда, американская компания Liberty Media сочла, что грид-герлз больше не соответствуют званию «дома высокой культуры быта»: «Мы чувствуем, что эта традиция явно противоречит современным социальным нормам».

В результате уже в сезоне-2018 девушки исчезнут с «Формулы». Запомним их такими.

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