«Обжаловать действия милиционера будет проще, если вам удастся избежать побоев»

Правозащитник рассказал о том, как выйти из конфликтной ситуации с участием правоохранителей с минимальными потерями.

Конфликты между сотрудниками милиции и рядовыми гражданами в нашей стране случаются, к сожалению, нередко. Один из последних нашумевших примеров — история актрис, которые после встречи с омоновцами оказались кто в больнице, кто в изоляторе временного содержания.

Еще один характерный инцидент произошел в начале января в Хойниках, где местный житель засомневался в действиях сотрудников ГАИ в отношении другого мужчины. В результате неравнодушного гражданина скрутили с применением силы на глазах у жены и детей, позже в отношении его составили несколько протоколов.

Правозащитник Андрей Полуда рассказал Завтра твоей страны, как себя вести в ситуации, когда действия сотрудников милиции вызывают у вас сомнения. И что делать, чтобы выйти из конфликтной ситуации с минимальными проблемами.

Не переходите на личности

Любую грубость госслужащего можно и нужно обжаловать, убежден правозащитник. Делать это нужно для того, чтобы подобное не повторялось. При этом стоит помнить важный момент:

— Не переходите на личности. У нас бывает такое, когда сотруднику милиции начинают заявлять: «Да ты не знаешь с кем говоришь! Завтра ты здесь уже не работаешь!» Я считаю, что делать так не стоит.

По мнению правозащитника, из рассказанной актрисой истории, можно сделать вывод о том, что сотрудник милиции несколько раз превысил полномочия. Первый раз, когда не пускал молодых людей за ограждение, мотивируя это тем, что концерт вот-вот закончится. Второй раз, когда ударил девушку дубинкой по голове, так как это запрещено (как и удар по суставам).

Не накаляйте обстановку

— Я убежден, что обжаловать незаконные действия милиции будет гораздо проще и удобней, если вы сумеете выйти из конфликтной ситуации, сохранив здоровье. В такие моменты важно не обострять конфликт. Найдите старшего по званию, объясните ему, что произошло, подайте заявление. Если сотрудник милиции отказывается показать удостоверение, постарайтесь записать номер его жетона, — советует эксперт.

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