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В мире
02.02.2018
На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро

По данным кубинских государственных СМИ, последние месяцы медики оказывали ему помощь в связи с глубокой депрессией.

Сначала 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторное лечение, отмечает ВВС.

Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, родился в 1949 году в Гаване. В 1968 году он поступил в Воронежский государственный университет, после двух лет обучения перевелся в МГУ.

Он окончил университет по специальности «ядерная физика», после чего обучался в аспирантуре Института атомной энергии в подмосковной Дубне. В СССР Фиделито жил под вымышленным именем — Хосе Рауль, которым подписаны многие его научные работы, написанные в советский период.

В последнее время Фидель занимал посты советника по науке Госсовета Кубы, а также был заместителем президента Кубинской академии наук. Он никогда не был крупной политической фигурой и не претендовал на роль преемника своего дядя — Рауля Кастро.

 
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