Школьник из Ивацевичей рисует мультики на сотни тысяч просмотров на YouTube

Артем — 16-летний школьник из Ивацевичей. Он любит географию, историю, мемасики, а еще не просит у мамы с папой деньги на булочку в школьной столовке.

Три года назад Артем создал канал на YouTube, в котором публикует свои сатирические мультики. Он сам пишет для них сценарии, монтирует, озвучивает, продвигает в соцсетях, стримит, решает вопросы «с партнеркой». Сейчас на его канале 126 тысяч подписчиков, это в шесть раз больше, чем жителей в его родных Ивацевичах, а прибыли от рекламы хватило бы на то, чтобы купить в буфете булочки всему классу. Но, во-первых, не все любят булочки, а во-вторых, Артем копит на хороший ноутбук.

Автопортрет Артема. Рисунок с личной страницы Вконтакте

Любителям сурового индастриала в Ивацевичи лучше приезжать теплой, «тающей» зимой, когда уныло-серые фасады городских промышленных предприятий не прикрыты пышными кустами, кроны деревьев не маскируют выглядывающие из-за бетонных заборов козловые краны и коптящие трубы заводов, которые маячат на горизонте Всевидящим оком Саурона.

С Артемом мы встречаемся в Ледовом дворце на окраине райцентра. Спорткомплекс находится на возвышенности и открывает отличный вид на гаражно-многоэтажно-частную застройку. Парень просит его не фотографировать, чтобы «сохранить анонимность».

— Зачем тебе анонимность?

— Просто не надо мне, чтобы об этом много знали. Мне так удобнее, комфортнее.

— Это просто скромность или опасаешься чего?

— Скромность.

Как признается парень, из 126 тысяч поклонников его творчества меньше 10% из Беларуси. В Ивацевичах о его увлечении знают только друзья и близкие.

— Пусть это так и остается, — объяснил Артем.

«Учился анимации по видеороликам в интернете»

Анимацией Артем увлекся три года назад, когда подсел на интернет-мемы, главными героями которых были шарики с флагами стран — кантриболы. Мемы, высмеивающие национальные стереотипы, быстро завоевали популярность в массах. По ним начали рисовать комиксы и мультфильмы. Артем, который с детства интересовался историей и географией, решил, что в таком формате мог бы объединить все свои увлечения.

— Я научился читать рано. Пошел в садик, читал книжки, сказки, потом перешел на историю. Мне подарили историческую энциклопедию. Сначала увлекался Древним Египтом, а когда в школе начали проходить историю Беларуси, то подумал: «Интересненько». Раньше не интересовался. Давали в первом классе книжку: «Мая краiна Беларусь». Я полистал: «Ясно, понятно». А в 7−8 классе увлекся. Как-то в интернете заметил комиксы про кантриболы. Читал, мне нравилось. Потом попробовал сам рисовать комиксы, гифки, а в 2015 году начал мультики делать. Учился анимации по видеороликам в интернете. Первые были не очень. Я их загрузил на YouTube, но сейчас закрыл к ним доступ.

«Литовцы бесятся в комментариях из-за ВКЛ»

Мультики Артема — это трехминутные сатирические зарисовки, высмеивающие какие-то исторические события, либо нынешнюю политическую или экономическую ситуацию. Есть эпизоды со скетчами, посвященными запуску ракеты Северной Кореей, поискам нефти в Беларуси, мигрантскому кризису в Европе, швейцарскому нейтралитету во время Второй мировой войны, белорусскому безвизу. Вдохновение для новых сценариев школьник черпает на новостных каналах в YouTube.

Сейчас на канале Артема 48 роликов, которые собрали в общей сложности 23,7 миллиона просмотров. В среднем один мультик собирает от 200 до 300 тысяч просмотров. При этом пять роликов стали «миллионниками». Один из них — 23-минутный эпизод, рассказывающий историю Беларуси от доисторического периода до наших дней. Мультик можно было бы крутить на уроках в школе. Но с таким предложением пока к Артему никто не обращался. Все-таки там есть немного про «плошчу», деноминацию и акции нетунеядцев — важные вехи в истории современной Беларуси. Зато преподавателей в российских школах это не смущает.

«У нас на уроке истории твоя анимация была и учитель сказал: «Эту анимацию, наверное, делали 2 года и профессиональные люди!», — оставил комментарий под видео пользователь из России под ником Владос.

Рисунок со страницы Артема во Вконтакте

«Эх… бедная Беларусь! Стока чего пережила… Я сам белорус, и хорошо то, что не родился в то время (Видео крутое, с меня лайк)», — написал пользователь Cat of Duty M3W, чем дал повод для обсуждения былого могущества страны, которое быстро скатилось к «шляхта виновата».

Артем признается, что над 23-минутной анимацией истории Беларуси он работал полгода. Практически каждый день после уроков и домашнего задания перечитывал энциклопедии, «лопатил» интернет-ресурсы, чтобы написать сценарий, а затем работал над прорисовкой и монтажом, которые и забрали львиную часть времени. За это же время он смог бы сделать примерно 12 короткометражек и собрать даже больше просмотров и денег от рекламы, но этот проект он делал для души, поэтому о потраченном времени не жалеет.

— Мне хотелось, чтобы люди знали, что такая Беларусь есть. Да и просто приятно знать, что некоторые открыли для себя в нем что-то новое о нашей стране, чего раньше не знали. Бывает, конечно, литовцы бесятся в комментариях из-за ВКЛ, но большинство отзывов положительные.

«Мама, я денег заработал»

Как признается автор канала, в среднем на создание одного трехминутного ролика у него уходит две недели. Сценарий и монтаж отнимают несколько часов, самая трудоемкая часть — прорисовка анимации. Мультики в свободное от школы и уроков время. Все делает сам без помощников. Помимо этого раз в день обновляет группу своего проекта во Вконтакте, на которую подписано больше 10 тысяч пользователей, и регулярно отвечает на комментарии подписчиков.

В конце 2016 года просмотры канала начали расти и Артем подключил партнерскую программу, которая позволяет зарабатывать на рекламе в роликах.

— Первый раз я заработал 15 центов. Помню, пришел к маме, говорю: «Мама, я денег заработал». Она: «Сколько». Я говорю: «15 центов». Она посмеялась, сказала: «Давай я лучше тебе эти деньги так дам, чем ты будешь глаза за компьютером портить».

Рисунок со страницы Артема во Вконтакте

Артем не бросил любимое дело. Число подписчиков росло, за ним пошли вверх просмотры и доходы от рекламы.

— «Папиццот» можно заработать на канале со 126 тысячами подписчиков?

— Нет. У меня в последнее время поступления выросли. Сейчас получаю в среднем где-то около 200 долларов.

— Маме деньги отдаешь?

— Раньше давал. Я ж не жадина.

— А сейчас?

— Сейчас коплю на ноутбук с хорошей производительностью.

Помимо работы над анимацией, Артем проводит раз в неделю двухчасовые стримы на YouTube — живые включения, во время которых он работает над очередным проектом и параллельно отвечает на вопросы подписчиков. Во время трансляции зрители могут перечислять автору деньги за его труд. Как признается школьник, за одно включение удается собрать около 30 рублей.

«Это все-таки хобби»

В этом году Артем заканчивает школу. В планах парня — поступить на истфак и стать археологом, но это пока не точно.

— Сколько будешь мультиками заниматься?

— Пока не надоест. Сейчас будут реже выходить — учеба.

— Не боишься, что подписчики уйдут?

— Ну учиться же надо…

— А не будешь жалеть, если отучишься, получишь диплом, устроишься на работу, а получать будешь меньше, чем если бы не учился и продолжал развивать свой канал?

— Нет. Буду учиться. Может, на какие-нибудь интересные исторические события натолкнусь и захочется их нарисовать. Мультики — это все-таки хобби.